Азербайджан в праве требовать от Армении компенсацию

22-23 марта 2022 года в Исламабаде, Пакистан, на 48-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) на тему "Построение партнерства во имя единства, справедливости и развития" была принята одна из 4 резолюций в связи с Ходжалы и агрессией Армении против Азербайджана - "Разрушение памятников культуры и истории, относящихся к исламской культуре, на территории Азербайджана в результате агрессии Армении".

Как сообщили Day.Az в МИД, в резолюции решительно осуждается разрушение, хищение, незаконное перемещение или присвоение Арменией в период оккупации исламских исторических и культурных памятников, святынь, находящихся на территории Азербайджана, а также совершение в отношении этих объектов актов вандализма, осквернения мечетей, расположенных на освобожденных территориях.

В резолюции закреплено право Азербайджана требовать компенсацию за нанесенный ему ущерб. Отмечается, что Армения несет ответственность по выплате этой компенсации.