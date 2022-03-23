ОИС приложит необходимые усилия для признания в мире Ходжалинского геноцида

22-23 марта 2022 года в Исламабаде (Пакистан) на 48-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) на тему "Построение партнерства во имя единства, справедливости и развития" была принята резолюция "Солидарность с жертвами Ходжалинской резни".

Как сообщает Day.Az, в резолюции решительно осуждены массовые зверства, совершенные вооруженными силами Республики Армения в феврале 1992 года в городе Ходжалы и других оккупированных территориях Азербайджана против гражданского населения и военнослужащих, государства-члены ОИС прилагают усилия для того, чтобы преступления, совершенные в период конфликта в городе Ходжалы и других оккупированных территориях Азербайджана, были признаны на местном и международном уровне военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом.

В резолюции также была высоко оценена деятельность международной агитационной кампании "Справедливость для Ходжалы", государства-члены приглашены поддержать кампанию и принять активное участие в ней.