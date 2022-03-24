Азербайджан может получить статус наблюдателя ШОС?

Государства - члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) активно изучают вопрос о получении Арменией и Азербайджаном статуса наблюдателя. Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный секретарь организации Чжан Мин, передает Day.Az.

"Что касается вопроса о получении Азербайджаном и Арменией статуса наблюдателя, то государства - члены ШОС активно изучают его", - сказал он. "В этом отношении я лично настроен оптимистично, хотя на данный момент не могу назвать точное время", - добавил генсек.

По его словам, "отношения между двумя странами, конечно, являются важным фактором, который следует учитывать". "В то же время государства - члены ШОС единодушны в том, чтобы не вносить двусторонние противоречия в организацию", - продолжил Чжан Мин. "Это также обязательство, которое должна выполнить любая страна, претендующая на вступление в "семью ШОС", - резюмировал он.