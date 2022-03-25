Где ты была, Европа? - о спекуляциях вокруг газоснабжения в Карабахе

Автор: Лейла Таривердиева

Представление, устроенное армянами вокруг вопроса газоснабжения Карабахского региона Азербайджана, перешло ко второму отделению, в котором появляются уже новые действующие лица. Это чиновники ЕС, представители международных правозащитных организаций, озабоченные "гуманитарным кризисом" в зоне временной ответственности российских миротворцев. Проблема техногенного характера выставляется чуть ли не как "террор" и "геноцид", а в соцсетях слышатся безумные предположения о том, что морозы и снегопады в зоне РМК преднамеренно организовал Баку.

Ведущий представитель по внешним связям ЕС Питер Стано очень волнуется за армян Карабаха, оставшихся без газа. "Необходимо срочно возобновить поставки газа пострадавшему местному населению. ЕС призывает контролирующие органы включить газоснабжение, особенно в нынешнюю суровую погоду", - написал он в Twitter, обращаясь не очень понятно к кому. Кого он имеет в виду под контролирующими органами? Миротворцев, Армению или, может, азербайджанский "Азеригаз"?

Директор Департамента Европы и Центральной Азии Human Rights Watch Георги Гогия тоже беспокоится о тепле в домах армян Карабаха и требует в своем Twitter предпринять срочные шаги, "чтобы избежать дальнейшего гуманитарного кризиса", возникшего из-за того, что "часть газопровода проходит по территории, контролируемой Азербайджаном".

Число обеспокоенных простоем пекарен в Ханкенди растет, правда, не с такой скоростью, с какой хотелось бы армянскому агитпропу. Видимо, сочувствующим армянству на западе и востоке сейчас не до этого. И армянской стороне не стоит обижаться. Тридцать лет назад, когда изгнанные ими с родных земель сотни тысяч азербайджанцев мерзли и голодали в лагерях беженцев, мировое сообщество не проявляло сильной обеспокоенности их судьбой. Люди жили в зимнюю стужу в палатках и вагонах, грелись у костров и стояли в очередях за сухим молоком, присылаемым международными гуманитарными организациями для галочки. Судьба замерзающих в зимнюю стужу азербайджанских детей Карабаха не волновала тот же Евросоюз, а Human Rights Watch ничего ни от кого не требовала. Реальная гуманитарная катастрофа, постигшая в те годы Азербайджан, осталась для "цивилизованного мира" незамеченной. Никто не стремился усыновить азербайджанских сирот, родители которых были убиты армянами (как это делает сегодня вся Европа для пострадавших от войны детей Украины), никто не слал в республику караваны с помощью, никто не поддержал даже словом. От азербайджанских детей отделались сухим молоком. Нигде не хотели видеть азербайджанцев, лишившихся всего в результате этнических чисток в бывшей НКАО, никто не открывал для них границ и счетов. Вынужденные переселенцы мерзли не в квартирах, как дети Ханкенди, и у них не было таких проблем, как не отапливаемый детсад, потому что они были лишены родины вообще.

Выходить из гуманитарного кризиса Азербайджану пришлось самостоятельно и при этом постоянно отбиваться от наскоков европейских и прочих структур и правозащитных организаций.

Сегодня все это позади, палаточных лагерей в стране давно нет, новое поколение бывших вынужденных переселенцев живет в современных квартирах, учится в университетах и не знает, что такое февральский холод в продуваемой всеми ветрами брезентовой палатке. Для них кадры хроники уже не страшная реальность, а только история их семей. Наш народ не злопамятен, но когда откуда-то слышатся незаслуженные обвинения и делаются попытки вмешаться во внутренние дела страны, прошлое поднимается на поверхность и хочется снова и снова задавать один и тот же вопрос: а где вы были раньше? Ответа на него все еще нет, хотя прошло три десятилетия.

Прокомментировать спекуляции, устроенные армянской стороной и ее адвокатами, мы попросили азербайджанского политолога, депутата Милли Меджлиса Расима Мусабекова.

Наш собеседник был лаконичен и сказал следующее: "Когда бывшая НКАО имела во главе ответственных руководителей, а не военных преступников и сепаратистов, у армян в Карабахе не было никаких проблем ни с газом, ни с электричеством, ни с водой. Поезда через Агдам доходили до Ханкенди (тогда Степанакерт), регулярно осуществлялись авиарейсы в Баку, Ереван, Москву. У людей была работа, безопасность, уверенность в будущем. Все это может очень быстро восстановиться, при условии отказа от нереализуемых амбиций сецессии населенной армянами части Карабаха. Всего-то карабахским армянам нужно избрать себе вменяемых представителей, вступить в диалог с Баку и восстанавливать мирную жизнь. Жалобные вопли армян делу не помогут, тем более в условиях украинского кризиса, когда традиционным покровителям армянства просто не до их мелких требований и амбиций".

Коротко и ясно. А от себя посоветуем европейским организациям не тратить время на армянские фейки, а вплотную заняться собственными проблемами с газом, которые в очень скором времени ждут Европу и решать которые будет помогать в том числе Азербайджан.