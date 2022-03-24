Необходимо срочно начать переговоры с Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости срочно начать переговоры с Азербайджаном для подписания соглашения о мире, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Ситуация в мире и регионе напряженная, и мы считаем себя ответственными для снижения уровня напряженности и поиска основополагающих решений. Мы считаем, что мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией должны начаться немедленно", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.

По его словам, необходимо ускорить работы по демаркации и делимитации границ параллельно действиям по повышению безопасности и стабильности на границах.