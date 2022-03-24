https://news.day.az/politics/1447057.html Необходимо срочно начать переговоры с Баку - признание Пашиняна
Необходимо срочно начать переговоры с Баку - признание Пашиняна
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости срочно начать переговоры с Азербайджаном для подписания соглашения о мире, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
"Ситуация в мире и регионе напряженная, и мы считаем себя ответственными для снижения уровня напряженности и поиска основополагающих решений. Мы считаем, что мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией должны начаться немедленно", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.
По его словам, необходимо ускорить работы по демаркации и делимитации границ параллельно действиям по повышению безопасности и стабильности на границах.
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