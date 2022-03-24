Армения должна принять предложение Азербайджана и вести серьезный диалог для достижения полной нормализации на основе международных принципов, в том числе признания территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье, опубликованной на новостном сайте PoliticsHome, имеющем широкую читательскую аудиторию в Великобритании, касающейся постконфликтной ситуации между Азербайджаном и Арменией.

Автором статьи является заместитель председателя межпарламентской группы дружбы с Азербайджаном в парламенте Великобритании лорд Джон Кликлуни.

В статье отмечается, что отношения между двумя странами обострились в 1990-х годах в результате нападения Армении на международно признанные территории Азербайджана.

Жестокое убийство в феврале 1992 года в городе Ходжалы более 600 мирных жителей, включая стариков и детей, является наглядным свидетельством политики систематической этнической чистки Армении того времени на азербайджанских территориях. В результате военной агрессии армян около миллиона азербайджанцев были вынуждены покинуть свои родные земли, пишет автор материала.

Азербайджан как страна, полностью приверженная защите своей территориальной целостности и суверенитета, помимо отправки в Украину жизненно важных медицинских принадлежностей на сумму более 10 миллионов евро, предложил провести в Баку прямые переговоры между Украиной и Россией. Это резко контрастирует с политикой Армении, ближайшего союзника России на Южном Кавказе, на территории которой дислоцированы две российские военные базы, говорится в статье.

"После окончания военных действий в 2020 году Азербайджан протянул руку дружбы в надежде нормализовать отношения с Арменией и восстановить регион на благо как азербайджанцев, так и армян. Недавно Азербайджан предложил Армении пять принципов, на основании которых стороны могут начать разработку окончательного мирного соглашения. Однако Армения не предоставила Азербайджану точные карты минных полей и другую соответствующую информацию, что привело к гибели и ранению десятков гражданских лиц. Это явное нарушение международного гуманитарного права. Армянская сторона хранит молчание и в ответ на требование предоставить информацию о судьбах четырех тысяч азербайджанцев, пропавших без вести после военных действий в 1990-х годах.

Армения нарушает и соглашение, подписанное между тремя странами в 2020 году, продолжая препятствовать открытию региональных транспортных маршрутов и Зангезурского коридора.

Я решительно поддерживаю усилия Великобритании по восстановлению Южно-Кавказского региона, который имеет жизненно важное значение для британских интересов", - пишет лорд Кликлуни.

Автор статьи также отмечает, что Великобритания должна сделать все возможное, чтобы внести вклад в дело нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.