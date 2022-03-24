Азербайджанские снайперы проходят подготовку в Турции

Военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана участвуют в снайперских курсах в Турции.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

На странице министерства в Twitter опубликованы фотографии со снайперских курсов.