https://news.day.az/politics/1447117.html Азербайджанские снайперы проходят подготовку в Турции - ФОТО
Азербайджанские снайперы проходят подготовку в Турции - ФОТО
Военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана участвуют в снайперских курсах в Турции.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.
На странице министерства в Twitter опубликованы фотографии со снайперских курсов.
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