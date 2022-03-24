В Доме Азербайджана в Киеве прошла акция помощи жителям украинской столицы. Об этом сообщили Day.Az в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой.

В ведомстве отметили, что Дом Азербайджана - центральный офис Рады азербайджанцев Украины - сегодня стал местом надежды для киевлян.

После эвакуации наших соотечественников Рада азербайджанцев Украины продолжает регулярно оказывать помощь жителям Киева, говорится в сообщении.

При поддержке члена правления Рады, председателя Конгресса азербайджанцев Киева Олега Крапивина утром 24 марта в Доме Азербайджана была организована очередная акция, в ходе которой среди малообеспеченных семей были распределены продукты питания, медикаменты, одежда и другие необходимые вещи.

С первого дня событий в Украине Рада азербайджанцев этой страны проводит регулярные акции помощи в Доме Азербайджана. Кроме того, организация оказывает поддержку в обеспечении жителей поселков и деревень в окрестностях Киева продуктами питания.

Отметим, что Рада азербайджанцев Украины с 24 февраля обеспечила эвакуацию и пропуск соотечественников в приграничные страны.