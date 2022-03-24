Россия благодарна Азербайджану за инициативу по Украине

Россия благодарна всем, в том числе Турции и Азербайджану, кто выражает готовность содействовать дипломатическому урегулированию ситуации в Украине.

Как сообщает Day.Az, об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы никогда не отказывались от содействия, которое страны предлагали. Сейчас все конструктивные предложения мы рассматриваем. Откликаемся на полезные, эффективные инициативы, по крайней мере те, которые могут привести к каким-то результатам.

С другой стороны, встречи для встреч и инициатива для инициатив - это тоже не вариант. Поэтому все, что будет конструктивно, будет рассматриваться.

При этом мы благодарны всем, кто даже на словах выражает готовность и выбор в пользу такого посредничества и содействия дипломатическому урегулированию, которое сейчас тоже идет", - сказала она.