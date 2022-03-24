Россия и Азербайджан готовят встречи на различном уровне

Россия и Азербайджан готовят ряд знаковых мероприятий, приуроченных к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

Как сообщает Day.Az, об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Это и обмен официальными поздравительными посланиями, и встречи на различном уровне. Особый акцент делается на развитии культурно-гуманитарного сотрудничества, стартовали выставки, концерты в рамках Дней Азербайджана в России. Министерство культуры нашей страны готовит ряд мероприятий и в Азербайджане.

Символично, что 30-летие установления дипотношений отмечается на фоне подписания 22 февраля в Москве президентами России и Азербайджана Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой. Документ этот открывает новые возможности для дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества по всем направлениям, включая торгово-экономическую, военно-политическую, культурно-гуманитарную сферы", - сказала Захарова.