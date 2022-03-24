В Карабахе нет обострения ситуации

Сообщения армянских источников о якобы обострении ситуации на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, не соответствуют действительности, передает Day.Az со ссылкой на заявление минобороны Азербайджана.

На участке ведется уточнение позиций и мест, столкновений и инцидентов не происходило.

"Ситуация искусственно преувеличивается армянскими источниками. Цель состоит в том, чтобы умышленно создать атмосферу, способную вызвать истерию, запутать общественность и ввести в заблуждение. Нет причин для беспокойства и переживаний.

Подразделения Азербайджанской Армии полностью контролируют оперативную обстановку", - говорится в заявлении.