К сведению гражданам Азербайджана, проживающим в Украине

Посольство Азербайджана в Украине обратилось к гражданам , проживающим в Украине.

Как передает Day.Az, в обращении говорится:

"Учитывая, что наши соотечественники, эвакуированные из Украины, в основном обращались за справкой на возвращение в Азербайджанскую Республику, приводим следующую информацию.

Для получения справки на возвращение в Азербайджанскую Республику необходимо представить один из следующих документов:

- Оригинал паспорта Азербайджанской Республики, срок действия которого истек и не может быть продлен по определенным объективным причинам;

- Копия действующего или просроченного паспорта Азербайджанской Республики, который не мог быть продлен по определенным объективным причинам;

- Оригинал свидетельства на возвращениие в Азербайджанскую Республику, которое не было использовано по объективным причинам в течение срока действия.

При отсутствии всех вышеперечисленных справка может быть выдана по результатам запроса, направленного в соответствующие органы на основании имеющихся документов и сведений, или иного расследования. В таких случаях мы просим наших граждан представить свидетельство о рождении, удостоверение личности, паспорт и удостоверения личности родителей, являющихся гражданами Азербайджанской Республики, копии свидетельств о браке, если удостоверение личности без фото, любой документ с фото, выданный государственными органами или учебными заведениями.

Во всех случаях просим заявителей приложить к документам две фотографии 3х4.

В целях облегчения визита наших эвакуированных граждан в Азербайджан принимаются все возможные меры для подготовки необходимых документов в короткий срок.

Внимание: Для возможности беспрепятственного проезда в Азербайджан во время эвакуации граждане Азербайджанской Республики, проживающие в Украине, с 3 марта 2022 года освобождены от уплаты государственной пошлины за справку на возвращении в Азербайджанскую Республику (справка выдается БЕСПЛАТНО). В случаях, когда в обмен на помощь в получении справок на возвращение в Азербайджанскую Республику требуются денежные средства или иная финансовая заинтересованность, просим отказаться от этого и предоставить информацию об этих лицах".