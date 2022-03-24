Армянам разрешили мечтать: жизнь у разбитого корыта

Автор: Акпер Гасанов

Слушать бредни премьер-министра Армении Никола Пашиняна, признаюсь, доставляет мне определенное удовольствие. Потому, что он практически всегда вешает лапшу на уши собственного населения, выставляет граждан РА наивными и глупыми просточками. Которые, замечу также, остановили свой выбор на Воваевиче потому, что поверили в то, что сказку можно сделать былью.

Пашинян обещал армянам много чего несбыточного, когда рвался к власти и оседлал кресло премьера. Тут тебе было и доведение армянской армии по уровню боеспособности до уровня одной из сильнейших в мире. Тут же были и клятвы добиться вхождения экономики РА в число самых стремительно развивающихся в мире. Но и это было не все.

Пашинян обещал решить и демографическую проблему в РА. Наконец, он пищал фальцетом, что "Карабах-это Армения и точка". В общем, работал он языком в ушах рядовых армян так, что поднялась у них вера в миражи прямо донельзя. Но что произошло в итоге? А ничего. От слова совсем. Азербайджан доказал правоту слов Президента нашей страны Ильхама Алиева о том, что Карабах является нашей землей.

В ходе 44-дневной войны была одержана блестящая историческая победа, возвращены Шуша и почти все ранее оккупированные территории Азербайджана. Армянская армия была разгромлена, оставив о себе "славу" в виде 10.000 дезертиров. Сам Пашинян вынужден был подписать трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года. Причем, не решившись даже появиться в эфире.

Ясное дело, что это спровоцировало как внутриполитический кризис в РА, так и глубочайшую депрессию в армянском обществе. Рухнули все ориентиры, рассеялись все мечты, в которые они верили десятилетиями. Соответственно, многие просто уехали из РА. не видя перспектив для себя в стране-лузере регионального масштаба. Так что, и с демографией и Пашиняна ничего не вышло.

Что до экономики, то тут и вовсе все плачевно. Армения и до российско-украинской войны была самым экономически отсталым государством Южного Кавказа. Но сейчас там ситуация просто аховая. И вот уже Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings резко понизило свой прогноз по росту экономики Армении, назвав обоснованные причины такого рода вывода.

"Сдерживающие факторы, связанные с конфликтом на Украине и санкциями в отношении России, заставили нас резко пересмотреть наш прогноз роста на 2022 год в сторону понижения до 1,3% (ранее 5,3%), поскольку рост экспорта (особенно в Россию) остановился, а объем денежных переводов ( и, следовательно, потребление домохозяйств) снижается", - говорится в сообщении на сайте агентства.

И тут уже с иронией вспоминается, что правительство РА прогнозировало, что экономика этой страны в 2022 году вырастет на 7%, а ЦБ в марте ухудшил свой прогноз роста экономики страны на 2022 год с предыдущих 5,3% до 1,6%. То есть, ситуация в армянской экономике ухудшается практически ежедневно. То есть, обнуляется еще один бред Никола Пашиняна.

Который преспокойно сообщает своему населению, что к нему, к гражданам РА, внезапно подкрался пушной зверек. В общем, премьер Армении заявил, что нельзя повысить пенсии, пособия и зарплаты сразу сотням тысяч граждан страны, призвав их учитывать возможности бюджета: "Но мы помним о вас, ваших трудностях и мечтах".

Нет, ну как вырулил! Оказывается, гражданам РА можно только мечтать о повышении зарплат и пенсий. Надежд на то, что мечты когда-нибудь сбудутся, нет никаких. Мечту можно класть в холодильник, украшать ею стол, намазывать на хлеб. Ни в чем себе не отказывая. Другое дело, что ощутить шелест мечты, даже в драмах, у армян никак не получится.

Классическое "денег нет, но вы держитесь" в армянских реалиях, с галопирующим ростом цен на все подряд, с тотальной зависимостью от российской экономики, которой угрожает дефолт, без солидной "подушки безопасности", но с регулярно растущим внешним долгом- все это итог правления Пашиняна. Впрочем, любой иной правитель РА столкнулся бы с аналогичной проблемой разбитого корыта. Такова цена давней политики РА, состоящей в территориальных претензиях к соседям.