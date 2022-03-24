https://news.day.az/politics/1447164.html Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ в Москве
Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ в Москве
Павильон столичного ВДНХ "Азербайджан" проверят после сообщения о минировании. Как передает Day.Az, об этом информировал ТАСС источник в экстренных службах.
"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в павильоне ВДНХ "Азербайджан", ведется проверка", - сказал собеседник агентства.
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