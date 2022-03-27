Стабильность и развитие Азербайджана в новых условиях

Автор: Лейла Таривердиева

Мир сегодня переживает момент истины. Он наступил для всех. В условиях беспрецедентной нестабильности, войн, назревающего в мире продовольственного кризиса мы, 10 миллионов жителей Азербайджана, как никто другой можем оценить, что значит сегодня стабильность и развитие. Безопасность и стабильность - одни из важнейших факторов, благодаря которым стало возможно развитие нашей страны, рост благосостояния людей. Все это было бы невозможным - если бы всем нам не повезло: у Азербайджана есть сильный, решительный и прозорливый Лидер. Президент Ильхам Алиев.

Сегодня все страны, от держав до маленьких государств, получили возможность доказать, чего стоят, и определить свое место в новом миропорядке, который формируется на наших глазах. Азербайджан - разумеется, не самое большое и не самое богатое государство на планете. Он располагается в достаточно токсичном регионе и сложном окружении. Он пережил две войны и продолжает фактически в одиночку решать оставшиеся после них огромные проблемы, поглощающие средства и время. Несмотря на все это, он умудряется двигаться вперед и делать независимую политику. Последнее не всегда удается даже крупным странам, но Баку это удалось, что вызывает зависть и неприязнь у ревнителей хаоса и у недругов. Пожалуй, сегодня можно с достаточной степенью уверенности говорить о том, что Азербайджан уже определил свое место в новом миропорядке. Это сделал не столько он сам, сколько его место было определено водоворотом происходящих событий по умолчанию. И процесс этот был совершенно естественным, иначе просто не могло быть.

Последние десятилетия политика Баку строилась так, что к часу "икс", то есть к нынешнему кризису, в который погрузился мир из-за спецоперации РФ в Украине, он оказался нужным всем. Нужным и незаменимым. Азербайджан имеет то, что в нынешнем мире находится в дефиците, - стабильность. Это касается всего спектра вопросов, определяющих жизнедеятельность нормального государства. Стабильна политическая, экономическая, финансовая панорама страны, все ориентиры, которые наметил Президент Ильхам Алиев в начале двухтысячных, остаются неизменными, лишь обрастая нюансами, диктуемыми сменой мировых трендов. Тремя китами этой стабильности являются суверенная политика, развитие и добрососедство. Даже 44-дневная война не дестабилизировала ситуацию в стране. Наоборот, боевые действия укрепили позитивные тенденции, после них республика словно получила второе дыхание.

В своих выступлениях Президент Ильхам Алиев не раз касался темы стабильности и безопасности страны. В мире, где крайне сложно найти островок стабильности, говорил он, где войны бушуют и разрушают привычный и мирный уклад жизни, вынуждая разные страны делать выбор по ту или иную сторону геополитических баррикад, есть уникальный пример Азербайджана - государства, реализующего выгодную ему повестку дня и укрепляющего основы своей экономической и политической стабильности. Это - наше большое достижение, подчеркивал глава государства.

Островок - это не фигура речи. Если взглянуть на наш регион, в этом будет несложно убедиться. О стабильной экономической и внутриполитической ситуации соседних с нами стран, в том числе располагающихся по ту сторону Каспия, можно говорить не с такой уверенностью. Об Армении в данном случае речь не идет вообще, мы говорим о странах с действующей экономикой и внятной политикой. Которым просто не удалось пока найти силы, чтобы вопреки всему и всем удерживать выгодный лично им, а не кому-то, вектор развития. Делать суверенную политику это не просто. Неправы те, кто считают наличие углеводородов ключом, открывающим все двери. Есть немало стран, не обиженных природой и погрязших при этом в проблемах и конфликтах. Главной определяющей силой прочной стабильности и безопасности государства является правильная политика его властей, в чем мы убеждались не раз за годы независимости. Во всех ситуациях, в самых сложных и критических, Президент выбирал правильный вариант решения проблем. В таких вопросах, как и в саперном деле, ошибаться нельзя, каждый шаг должен быть выверен, потому что ценой ошибки или слабости могут стать государство и народ.

Сегодня границы нестабильности расширили охват, отойдя далеко на запад. Ситуация в Украине перетряхнула всю систему политических координат. Даже всегда считавшиеся стабильными страны оказались в зоне турбулентности, вызванной войной. Мы реалисты и потому не будем утверждать, что происходящее никак не коснулось Азербайджана. Последствия идущего сейчас передела мира сказываются на ценниках в отечественных магазинах, и этого невозможно было избежать. Но это только верхушка айсберга, подводная же его часть это давление, несомненно, оказывавшееся на страну обоими столкнувшимися полюсами. Каждый хочет иметь в союзниках Азербайджан, узловую страну региона, держащую в руках всю экономику Южного Кавказа и имеющую авторитетного руководителя, способного договариваться и решать проблемы. Трубопроводные и транспортные нити азербайджанских проектов опутывают регион, удерживая его в русле единых интересов. И этим, кстати, Азербайджан в определенной степени поддерживает стабильность региона, необходимую сегодня как никогда. Все, что продвигал Баку и во что многие не верили, оказалось критически важным в условиях нынешних проблем. Азия и Европа благодаря всему этому получили возможность без лишних затрат переориентировать свои грузопотоки. Им ничего не пришлось для этого создавать, потому что обо всем уже позаботился Азербайджан.

Таким образом, в сложившихся условиях Баку может предложить партнерам, друзьям и всем, кто оказался в трудной ситуации, стабильность, безопасность, налаженный транзит. Но и это не все. Стабильность и безопасность касаются не только политического и логистического климата, но и финансово-экономического. В частности инвестиционного. Надежный инвестиционный климат, являющийся продолжением политической стабильности, привлекает предпринимателей других стран. Не секрет, что многие сегодня ищут безопасное и надежное место вложения капитала и размещения бизнеса. Ряд крупных предпринимателей и компаний уже выбрал Азербайджан, отвечающий всем этим требованиям. Этот процесс будет нарастать по мере того, как будет углубляться вооруженный конфликт и вызванный им кризис.

Сегодня почти ежедневно мы становимся свидетелями ситуаций, которые заставляют даже прожженных нигилистов признавать правильность действий официального Баку. То, что кем-то было недопонято или воспринималось сквозь призму эмоций и чужих интересов, сегодня начинает осознаваться и восприниматься в реальных красках. "Президент Ильхам Алиев был прав!" - так говорит подавляющее большинство наших соотечественников. И касаются эти признания многих аспектов нашей с вами жизни - войны, экономики, политики, социальных реформ. Время расставляет все по своим местам.