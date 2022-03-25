https://news.day.az/politics/1447238.html Азербайджанская армия уточняет свои позиции - минобороны
Азербайджанская армия уточняет свои позиции - минобороны
Провокационные сообщения армянской стороны о том, что на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, якобы произошло вооруженное столкновение с применением БПЛА, в результате чего погибли наши военнослужащие, не соответствуют действительности.
Об этом сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана.
В ведомстве отметили, что подразделения азербайджанской армии продолжают процесс уточнения местонахождения позиций и пунктов дислокации без применения силы.
Подразделения азербайджанской армии полностью контролируют оперативную обстановку, отмечается в сообщении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре