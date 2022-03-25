Азербайджанская армия уточняет свои позиции

Провокационные сообщения армянской стороны о том, что на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, якобы произошло вооруженное столкновение с применением БПЛА, в результате чего погибли наши военнослужащие, не соответствуют действительности.

Об этом сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана.

В ведомстве отметили, что подразделения азербайджанской армии продолжают процесс уточнения местонахождения позиций и пунктов дислокации без применения силы.

Подразделения азербайджанской армии полностью контролируют оперативную обстановку, отмечается в сообщении.