Президент Ильхам Алиев - один из лидеров, лучше всех знающих Россию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев является одним из лидеров, который лучше всех знает Россию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на TRT Haber, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам, сопровождавшим его в ходе визита в Брюссель.

"Во время однодневного визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию нашей главной темой обсуждений стали Россия и Украина. Президент Ильхам Алиев является одним из лидеров, которые хорошо знают Россию. Его отношения с господином Путиным известны всем. Президент Ильхам Алиев - один из лучших аналитиков этой войны. У нас была возможность поговорить с ним об этом открыто и ясно", - сказал Эрдоган.