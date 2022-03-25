В Азербайджане упразднили более 20 учреждений

В Государственном агентстве занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения АР произведены структурные изменения.

Согласно приказу главы ведомства Сахиля Бабаева, упразднены 22 региональных территориальных отделения службы занятости и создано 14 новых филиалов.

Цель этих изменений - оптимизация управления в соответствии с новыми экономическими зонами.

Новосозданные региональные территориальные филиалы службы занятости:

Бакинский;

Абшерон-Хызынский;

Горно-Ширванский;

Гянджа-Дашкесанский;

Карабахский;

Газах-Товузский; 

Губа-Хачмазский; 

Лянкяран-Астаринский;

Центрально-Аранский;

Миль-Муганский;

Шеки-Загатальский; 

Восточно-Зангезурский; 

Ширван-Сальянский;

Нахчыванский.