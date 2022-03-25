В Азербайджане упразднили более 20 учреждений
В Государственном агентстве занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения АР произведены структурные изменения.
Согласно приказу главы ведомства Сахиля Бабаева, упразднены 22 региональных территориальных отделения службы занятости и создано 14 новых филиалов.
Цель этих изменений - оптимизация управления в соответствии с новыми экономическими зонами.
Новосозданные региональные территориальные филиалы службы занятости:
Бакинский;
Абшерон-Хызынский;
Горно-Ширванский;
Гянджа-Дашкесанский;
Карабахский;
Газах-Товузский;
Губа-Хачмазский;
Лянкяран-Астаринский;
Центрально-Аранский;
Миль-Муганский;
Шеки-Загатальский;
Восточно-Зангезурский;
Ширван-Сальянский;
Нахчыванский.
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