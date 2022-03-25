Беспилотники стали важным фактором в победе Азербайджана над Арменией

Успешное применение беспилотников стало решающим фактором в победе Азербайджана во второй Карабахской войне.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в статье, опубликованной в американском журнале The Atlantic.

В материале отмечается, что Первая мировая война запомнилась ограниченным применением танков, Вторая мировая - их широким использованием. 44-дневная вторая Карабахская война, помимо использования других технических новшеств, вошла в историю эффективным применением Азербайджаном дронов.

Как говорится в другой статье, опубликованной в The Washington Post, беспилотные летательные аппараты неоднократно применялись во время многих войн.

БПЛА сыграли важную роль в победе Азербайджана над Арменией в войне 2020 года, отмечается в материале.

Во время второй Карабахской войны Азербайджан использовал беспилотники для ведения разведки, наведения на цели артиллерийских и ракетных подразделений, формирования полной картины оперативной обстановки. Примером отличной координации данных с дронов стало точечное уничтожение системы ПВО, которую армянские вооруженные силы использовали во время войны в Ходжавенде.

Азербайджан эффективно использовал беспилотные летательные аппараты, которые являются тактическим оружием, на оперативном и стратегическом уровне.