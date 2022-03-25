Врунишка Пегов получил очередной транш из Армении

Автор: Мехти Ахмедзаде

Известный в журналистских кругах прилежный пёс армянского медиамагната Арама Габрелянова Семен Пегов в очередной раз гавкнул не в ту сторону. Кормящийся с руки, прикидывающийся патриотом России не забывает реагировать на окрики Габрелянова и в прыжке "хватать кость".

На этот раз рыжий принялся комментировать т.н. "тревожные новости", которые сеят армяне в последние дни о Карабахе. Вновь ссылаясь на неизвестные "источники", скандальный проект Пегова Wargonzo пустил дезинформацию о том, что ситуация на месте временного расположения российских миротворцев "напряженная" и связывает это с тем, что "в то время как внимание и основные силы России отвлечены на военную операцию в Украине, Азербайджан готовится нанести удар в спину".

По словам габреляновского лгуна, к населённым пунктам возле линии разграничения ВС Азербайджана "стянули военную технику и систематично ведут обстрел сёл". Пегов рассказыват о каких-то следующих друг за другом провокациях, в частности, фейк про "отключение газа", причем не указывает на то, что они всегда совершаются Арменией.

"По сведениям @Wargonzo, на протяжении всего последнего месяца в Баку прилетают грузовые самолёты с оружием. Азербайджанская армия готовится войти со стороны Наxчывана в Сюникскую и Араратскую области. В связи с текущей эскалацией армянские вооружённые силы приведены в состояние повышенной боевой готовности", - пишет Сема, по традиции не называя никаких источников.

Последние заявления армян, в том числе и МИД Армении, в котором содержатся обвинения в адрес Азербайджана в связи с якобы эскалацией ситуации в регионе, являются очередной попыткой ввести в заблуждение мировое сообщество.

Согласно сообщению минобороны Азербайджана, в регионе идет процесс уточнения местонахождения позиций и пунктов дислокации, и поводов для истерики нет. Армянская сторона занимается дезинформацией, искусственно раздувая этот вопрос.

Что касается технических проблем, возникших на протяжении последних дней на газопроводах региона в связи с погодными условиями, то Армения намеренно использует эту ситуацию как инструмент для политических манипуляций.

Напомним, что Армения в течение многих лет держала в газовой блокаде Нахчыванскую Автономную Республику с населением более 400 тысяч человек, на протяжении 30 лет использовала Сарсангское водохранилище в качестве инструмента для экологического террора против населения Азербайджана, долгое время отрицала факт наличия карт минных полей, продолжает скрывать информацию о судьбе около четырех тысяч азербайджанцев, пропавших без вести в начале 1990-х годов. Теперь же Армения выступает с подобными необоснованными обвинениями в адрес Азербайджана, что является политическим лицемерием.

Сегодня единственным путем обеспечения мира и стабильности в регионе является полное выполнение положений подписанных совместных заявлений, включая полный вывод из региона остатков армянских незаконных формирований и нормализацию отношений на основе принципов международного права. Армяне занимаются лишь политическими манипуляциями с целью как можно дольше задержать неизбежное открытие коммуникаций на Южном Кавказе, делимитацию, демаркацию границ, а также подписание мирного договора.

В свете данных неопровержимых фактов, очевидно, что проплаченный Пегов в очередной раз несет пургу, продвигая армянские дезинформации и пытаясь угодить своим покровителям в Армении. Любовь рыжего недожурналиста к деньгам известна давно. Всем известно, что он и его фейкометский проект Wargonzo существуют на деньги миллионера Габрелянова, однако при этом Семен постоянно собирает со своих зомбированных подписчиков деньги. "Наш проект существует на средства подписчиков, карта для помощи - 4276...."- нагло пишет он под каждым своим постом, ведя за нос фолловеров.

Впрочем, откровенная ложь Пегова давно уже стала клеймом на его лбу. Все до сих пор рассказывают о том, как он едва ли не мамой и Арамом Габреляновым клялся, что Гадрут не освобожден нашими войсками, когда флаг Азербайджана уже развивался над этим городом. Лгал он и про то, что "Шуша находится под контролем армянской стороны", когда азербайджанская армия уже освободила и этот город. И так на протяжении всех полутора месяцев, что продолжалась Отечественная война, по итогам которой армянский премьер Пашинян поставил подпись под трехсторонним заявлением, то есть, фактически, под актом о капитуляции РА.

Понимает ли Пегов глупость того, что опять написал, признает ли ее? Нет, конечно. Он иначе выдрессирован. Впрочем, это проблема не только его самого, но и тех, кто дрессировал это животное, привыкшее лаять по команде "фас " и замолкать, когда повелят. Очевидно, что этот продажный пропагандист, оставаясь верным лишь себе и армянам, будет заниматься активизацией информационной войны против Азербайджана. Прославившемуся фейкомету подойдет любой повод, чтобы развернуть свою провокационную поджигательскую деятельность, чему мы уже ни раз становились свидетелями. Его руками армянское лобби неоднократно пыталось столкнуть Азербайджан, Турцию и Россию, распространяло ложную информацию практически обо всем.

Впрочем, словесные поносы Семена всегда интересно читать, чтобы посмеяться. На другое его писанина не годится. Понятное дело, что провокаторы в очередной раз потерпят крах, ибо все игроки в регионе заинтересованы в мире. Поэтому ремарки рыжего являются абсолютно пустыми и не имеют никакой подоплёки под собой.