Армяне продолжают свой "политический курс", основанный на предательстве

Прятаться в тени сильного, наносить удар в спину слабому, проявлять особую жестокость в ответ на доброту и милосердие, претендовать на чужое имущество, собственность, землю, культуру, историю и другие подобные порочные качества являются в целом основными чертами армян. И так было всегда. Армяне на всех этапах истории проявляли себя больше как организация, а не как этнос, и предавали все народы и государства, которые, поверив в ложный образ "угнетенных", брали их под свою опеку и защиту.

Несмотря на особое отношение к армянам в Османской империи, где им доверяли высокие посты, они, почувствовав, что государство слабеет, перешли на сторону Антанты и совершили невообразимые преступления на территории нынешней Турции.

География политики геноцида, проводимой армянами против тюрок, охватывала обширную географию от Анатолии до Азербайджана и от Туркестана (Средняя Азия) до современных территорий Грузии и Ирана.

После того как власть в России перешла к большевикам, армяне воспользовались ситуацией и нанесли первый удар по независимым государствам, созданным коренными народами Южного Кавказа - Азербайджану и Грузии.

В 1919 году между Азербайджаном и Грузией был подписан договор о взаимной военной помощи против внешней агрессии, и армяне заявили, что присоединятся к этому документу в течение недели. Но они вновь продемонстрировали свою лицемерную сущность и не подписали договор.

Накануне распада СССР вероломные армяне по инициативе и при участии армянской диаспоры на Западе и поддержке предателя Горбачева и его окружения, воспользовавшись ситуацией, оккупировали земли Азербайджана, который некогда их приютил. А затем, чтобы продолжить оккупацию, они решили заручиться якобы поддержкой России, а на самом деле - Запада, избрав путь лицемерной политики.

Даже люди, подобные Кочаряну и Саргсяну, которые руководили оккупацией азербайджанских земель под покровительством ельцинской России и были приведены к власти, пользуясь фактором оккупации, при любом удобном случае предавали интересы своего покровителя.

Руководство Армении и сегодня продолжает "политический курс", основанный на предательстве. Сейчас армяне находятся в страхе из-за того, что их "исторический союзник" - Россия сталкивается с трудностями в Украине, и ищут себе нового покровителя.

Руководство Армении, которое, так же как Азербайджан и Грузия, было приглашено на заседание Североатлантического совета НАТО в Брюсселе в декабре прошлого года, отказалось от участия в мероприятии, опасаясь России. И это несмотря на то, что Никол Пашинян находился в то время в Брюсселе для участия в саммите "Восточного партнерства".

При этом Президент Азербайджана, всегда проводящий открытую и независимую политику и действующий в интересах своего народа, принял участие и выступил на заседании Североатлантического совета, а также встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Более 20 постоянных представителей 30 стран НАТО высоко оценили роль и политику Азербайджана и его участие в операции в Афганистане. В итоговом документе встречи страны НАТО выразили безоговорочную поддержку территориальной целостности, нерушимости границ, независимости и суверенитета Азербайджана.

Никол Пашинян, который тогда боялся даже встретиться с руководством НАТО, пытаясь показать, что является покорным слугой Москвы, сегодня старается возобновить связи с Североатлантическим альянсом. Так же как и во время 44-дневной войны, Никол Пашинян и члены его команды не отходят от телефона. Сегодня они умоляют Грузию помочь им найти путь в НАТО. Подробности телефонного разговора министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани являются очевидным тому доказательством. Подобно крысам, бегущим с тонущего корабля, они ищут нового покровителя. При этом армяне продолжают лицемерить, превращая свою страну в тренировочный лагерь для наемников, прибывших из Сирии для переброски в Украину. Сейчас, с одной стороны, армяне пытаются через Грузию заручиться поддержкой Запада, делая вид, что не находятся под влиянием России, а с другой - направляют гуманитарную помощь в так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Но реалии изменились, причем как в регионе, так и во всем мире, и Армения стала "неудобной" страной как для Запада, так и для России.

Эльчин Мирзабейли,

политический обозреватель