Страны Центральной Азии имеют возможность изменить траекторию развития за счет диверсификации экономики в сторону несырьевых отраслей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный секретарь Организации тюркских государств Багдад Амреев на панельной сессии на тему "Инвестиционный потенциал Центральной Азии" в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума.

В рамках обсуждения путей привлечения большего объема региональных инвестиций в Центральную Азию Амреев подчеркнул, что основными рычагами для развития потенциала региона являются развитие инфраструктуры, поддержка трансграничного движения товаров, услуг, людей и капитала, гармонизация нормативно-правовой базы, активное развитие комплементарности, а также согласование стратегий привлечения инвестиций.

По его словам, такие основные механизмы, как Тюркская торгово-промышленная палата, Тюркский инвестиционный фонд, сотрудничество между специальными экономическими зонами, созданными и действующими в рамках Организации тюркских государств, а также институциональные меры, предпринимаемые организацией, обеспечат дополнительные благоприятные условия для привлечения инвестиций в регион.

Он также добавил, что у региона есть возможность изменить траекторию развития за счет диверсификации экономики в сторону несырьевых отраслей.

"Для этого необходимы инвестиции в инфраструктурные проекты и развитие перспективных несырьевых отраслей", - сказал Амреев.