Армяне попытались совершить диверсию против ВС Азербайджана

Утром 26 марта члены незаконных армянских вооруженных формирований, используя туманную погоду и ограниченную видимость, предприняли попытку диверсии против подразделений азербайджанской армии.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, в результате незамедлительных мер члены незаконных армянских вооруженных формирований были вынуждены отступить.

Об инциденте сообщили командованию российского миротворческого контингента и Совместному российско-турецкому мониторинговому центру.

"Среди подразделений азербайджанской армии потерь нет. Оперативная обстановка полностью контролируется нашими подразделениями", - говорится в сообщении.