https://news.day.az/politics/1447477.html Армяне попытались совершить диверсию против ВС Азербайджана - Минобороны
Армяне попытались совершить диверсию против ВС Азербайджана - Минобороны
Утром 26 марта члены незаконных армянских вооруженных формирований, используя туманную погоду и ограниченную видимость, предприняли попытку диверсии против подразделений азербайджанской армии.
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, в результате незамедлительных мер члены незаконных армянских вооруженных формирований были вынуждены отступить.
Об инциденте сообщили командованию российского миротворческого контингента и Совместному российско-турецкому мониторинговому центру.
"Среди подразделений азербайджанской армии потерь нет. Оперативная обстановка полностью контролируется нашими подразделениями", - говорится в сообщении.
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