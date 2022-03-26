МИД Азербайджана ответил Госдепу США

К сожалению, США в качестве сопредседателя Минской группы (МГ) ОБСЕ за прошедшие годы не предприняли никаких эффективных шагов для прекращения военной агрессии Армении против Азербайджана, которая продлилась почти 30 лет.

Как передает Day.Az, об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД Азербайджана на заявление заместителя главы пресс-службы Госдепартамента США.

"В связи с мнением заместителя главы пресс-службы Госдепартамента США Джалины Портер по Карабахскому региону Азербайджана, озвученным в ходе встречи с представителями СМИ, доводим до сведения официального лица Госдепа, что, к сожалению, за эти годы Соединенные Штаты в качестве сопредседателя МГ ОБСЕ не предприняли никаких эффективных шагов для прекращения военной агрессии Армении против Азербайджана, которая продлилась почти 30 лет.

Азербайджан на основе международного права восстановил свою территориальную целостность и обеспечил выполнение резолюций СБ ООН. В настоящее время не существует понятия "Нагорный Карабах", а есть экономические районы Восточный Зангезур и Карабах, которые являются составной частью Азербайджана.

Подобное заявление представителя Госдепа США на основе ложной армянской пропаганды само по себе является безответственным поведением.

Отметим, что Азербайджанская Республика действует на своих суверенных территориях", - говорится в комментарии МИД.