Арутюнян растерянно кричит на пребывающих в панике армян: жалкое зрелище

Подразделения азербайджанской армии продолжают процесс уточнения местонахождения позиций и пунктов дислокации без применения силы. В связи с чем в армянском сегменте соцсетей и СМИ воцарилась паника. В ночь на 26 марта проживающие в Ханкенди граждане Азербайджана армянского происхождения вышли на митинг.

К протестующим вышел глава сепаратистов Араик Арутюнян, выдающий себя за главу так называемого "Нагорного Карабаха". В сети появилось видео, на котором видно, как Арутюнян растерянно кричит на протестующих и обвинил их в том, что все они борются за должность.

Стоит отметить крайне низкое количество пришедших послушать неказистую речь Арутюняна - протестующих было от силу полсотни человек. И это наглядное доказательство того, что на территориях, временно подконтрольных российским миротворцам проживает максимум 20-25 тысяч людей, а не заоблачные цифры, заявленные армянской стороной.

Ранее минобороны Армении распространило заявление о том, что на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, якобы произошло вооруженное столкновение с применением БПЛА, в результате чего погибли азербайджанские военнослужащие.

Минобороны Азербайджана сообщило, что провокационные сообщения армянской стороны не соответствуют действительности.