Фуад Мурадов обсудил ситуацию в регионе с профессором из Германии

Находящийся с визитом в Азербайджане профессор по международному праву Института исследований проблем мира и международного гуманитарного права Университета в Бохуме Ханс Йоахим Хайнц встретился с председателем Государственного комитета по работе с диаспорой Фуадом Мурадовым, передает Day.Az.

Приветствовав гостя, председатель Государственного комитета подробно рассказал о деятельности комитета, организационном становлении диаспоры и ее роли в доведении до мировой общественности азербайджанских реалий. Он отметил, что деятельность профессора - одного из исследователей, которым удалось донести до Европы правду об Азербайджане, сыграла важную роль в информировании германского общества в связи с оккупацией Арменией азербайджанских земель.

Выразив признательность за радушный прием, Ханс Йоахим Хайнц сообщил, что прибыл в Азербайджан с исследовательским визитом. По его словам, он проводит изыскания, связанные с последствиями оккупации и вызовами поствоенного периода. Коснувшись исследований, осуществляемых в связи с ситуацией в регионе, гость подчеркнул, что независимые изыскания представляют большое значение в деле информирования международной общественности о конфликтах и войнах.

Отметим, что Ханс Йоахим Хайнц одновременно является докладчиком Германской дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Германии. В 2016 году он опубликовал монографию, связанную с территориальными притязаниями Армении против Азербайджана, на немецком языке, а в 2020 году - правовое мнение относительно резолюций, принятых ООН в 1993 году, на английском языке.