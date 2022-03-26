Азербайджан планирует привлечь индийские компании в Карабах
Азербайджан планирует привлечь индийский бизнес на освобожденные территории.
Об этом сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирдовси Алиев на выставке "Дни Индии" в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Мы хотим видеть индийские компании на освобожденных землях Азербайджана", - сказал Алиев.
По его словам, Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с Индией в новых сферах.
"Мы уже сотрудничаем в социальной, экономической, экологической сферах. Также мы намерены расширить наше сотрудничество в новых областях", - сказал Алиев.
Замминистра также подчеркнул, что дружественные отношения между Азербайджаном и Индией укрепляются изо дня в день.
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