Азербайджан планирует привлечь индийские компании в Карабах

Азербайджан планирует привлечь индийский бизнес на освобожденные территории.

Об этом сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирдовси Алиев на выставке "Дни Индии" в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Мы хотим видеть индийские компании на освобожденных землях Азербайджана", - сказал Алиев.

По его словам, Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с Индией в новых сферах.

"Мы уже сотрудничаем в социальной, экономической, экологической сферах. Также мы намерены расширить наше сотрудничество в новых областях", - сказал Алиев.

Замминистра также подчеркнул, что дружественные отношения между Азербайджаном и Индией укрепляются изо дня в день.