Президент Ильхам Алиев вновь доказал, что является лидером всех азербайджанцев мира

Сегодня Президент Ильхам Алиев своими действиями вновь доказал, что является Президентом, лидером всех азербайджанцев мира. С начала военных операций в Украине проживающие в этой стране азербайджанцы ощущают внимание и заботу Президента Ильхама Алиева.

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказала учительница воскресной средней школы азербайджанского языка в Днепре Кенуль Агамалиева, эвакуированная из Днепра в город Кишинэу Молдовы, передает Day.Az.

По ее словам, 5 дней назад она была эвакуирована из Днепра в Одессу, а оттуда - в Кишинэу. Затем она будет доставлена на Родину.

"В Одессе нам оказали большую поддержку активисты диаспоры, а в Кишинэу - посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов. Я благодарна всем, кто оказал нам поддержку в этом деле. Если мы будем вместе, то сможем преодолеть все трудности. Мы пережили Первую и Вторую Карабахскую войны, верю, что успешно преодолеем и это непростое испытание", - добавила Кенуль Агамалиева.