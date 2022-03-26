Сменить тон и выполнять обязанности: что обязано сделать МИД Армении

Автор: Акпер Гасанов

Армянский МИД потребовал. Уже звучит, как начало анекдота. Потому, что МИД самой всесторонне отсталой страны региона может закатывать истерику, умолять, юлить, кляузничать, но никак не требовать. "Требовалка" не выросла у них. При этом, в РА продолжают делать вид, что все обстоит совсем иначе, что они не пешки на шахматной доске.

Выглядит все это трагикомично. В том числе и по причине того, что все мы помним равно такую же внутреннюю убежденность в реальности придуманных в РА мифов про "непобедимость" армянской армии. Насколько это была априори глупая вера показала 44-дневная война, по итогам которой армянская армия продемонстрировала рекорд в скорости и массовости бегства с поля боя- 10.000 дезертиров с ее стороны запомнятся навсегда.

Запомнится и общая неадекватность руководства РА, которое трещало что-то про "Карабах-это Армения и восклицательный знак". Все это закончилось военно-политическим фиаско официального Еревана, подписанным Николом Пашиняном трехсторонним заявлением от 10 ноября, в котором четко прописано все, что обязана отныне выполнять Армения. Но в том-то и дело, что там пытаются вилять, юлить, изворачиваться.

В общем, в заявлении МИД страны-лузера говорится, что власти Армении считают- должно быть проведено надлежащее расследование действий российских миротворцев в Карабахе. В Ереване недовольны тем, что азербайджанская армия вышла на новые позиции. На те, что ранее занимались российскими миротворцами. О том, что наша армия вынуждена была это сделать потому, что армянская сторона обстреливает оттуда наши села, в МИД РА ничего, ясное дело, не сказали.

"Забыли" в МИД РА и про пункт 4 трехстороннего заявления. "Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил", говорится там. Российский миротворческий контингент давно уже на месте несения временной службы, тогда как армянские вооруженные формирования никуда оттуда не вышли. Они трусливо стреляют и устраивают провокации из-за спин российских миротворцев.

Официальный Баку не раз фиксировал эту ситуацию и указывал на необходимость ее устранения. Но в РА почему-то снова сочли, что они самые умные, что им удастся перехитрить всех. В итоге, как это бывало не раз, они перехитрили сами себя. Да, Азербайджан вынужден был устранить угрозу, исходящую от карабахских сепаратистов, заняв позиции, лишающие их возможности совершать провокации.

Наша страна вправе и в состоянии поступать таким образом. Ну мнение МИД РА может волновать только МИД РА. Тут все просто: армянская сторона обязана выполнять то, под чем премьер-министр РА поставил свою подпись. Но ведомство, возглавляемое избитым в стенах армянского парламента Араратом Мирзояном, мечтает пропетлять между струйками.

Оно все валит на россиян. "Ожидаем от контингента РФ конкретных, видимых шагов по урегулированию ситуации для недопущения новых жертв и боевых действий", - говорится в заявлении МИД Армении. Ожидать они, конечно, могут чего угодно. Хоть снега зимой. Но реальность иная. И это должно быть понятно не только в Ереване, но и в Ханкенди.

Где, замечу, сепаратисты просят увеличить численность российского миротворческого контингента. Хотя, в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года нет ничего про право карабахских сепаратистов о чем-то просить, мечтать, а тем более требовать. Зато там есть пункт 3, согласно которому численность российского миротворческого контингента должна 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Все! Все четко уже прописано. И Азербайджан не давал согласия на корректировку пунктов трехстороннего заявления. Наша страна требует от РА соблюдать то, что уже подписано. И вот тут мы приходим к главному- Азербайджан имеет право и возможность требовать. Потому, что за нашей страной право, правда и сила. И чем скорее в РА сменят тон с неуместно ультимативного, на жалобно-просительный, тем больше это будет соответствовать реальному статусу Армении.