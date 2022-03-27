Здания театров в Агдаме и Мариуполе как подтверждение двойных стандартов Запада

Автор: Ибрагим Алиев

Сегодня в мире отмечается Всемирный день театра (World Theatre Day). Это международный профессиональный праздник всех работников театра, который традиционно проходит под девизом: "Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами". Несмотря на этот девиз, во время оккупации Агдама армянами был разрушен местный драматический театр и международное сообщество до сих пор должным образом не отреагировало на это варварство, а ЮНЕСКО придерживается политики двойных стандартов.

Первые постановки драматических произведений любительскими труппами в Агдаме были реализованы в начале XX века. Первый государственный театр в Агдаме был основан в 1937 году как колхозно-совхозный театр. В 1943 году он получил статус государственного драматического театра, которому было присвоено имя драматурга А.Ахвердиева. Основной репертуар театра в довоенное время состоял из постановок произведений таких азербайджанских авторов, как Д.Джаббарлы, С.Вургун, З.Гаджибеков, У.Гаджибеков и Н.Везиров, а также пьес ряда русских, белорусских и грузинских драматургов.

Репертуар театра, помимо азербайджанских пьес, обогатился спектаклями по мотивам произведений классических и современных европейских авторов, таких как "Лекарь поневоле" Мольера, "Трактирщица" К. Гольдони и "Человек, который видел смерть" В. Ефтимиу. В последующие десятилетия в театре также успешно ставились произведения С. С. Ахундова, А. Шаига, А. Ахвердиева, М. Ю. Лермонтова и др.

В 1993 году, в ходе карабахской войны, Агдам был захвачен армянскими вооруженными силами, что было квалифицировано Советом Безопасности ООН как оккупация. В период оккупации здание театра, как и большинство зданий в городе, было разрушено. В 1993-2004 годах коллектив театра продолжил творческую деятельность в Барде, а с 2004 года - в поселке Кузанлы, временном административном центре Агдамского района. В 2011 году, после капитального ремонта, дом культуры поселка Кузанлы был отдан в пользование Агдамскому государственному драматическому театру в качестве административного здания. После освобождения Агдама по итогам Второй Карабахской войны вопрос восстановления здания театра находится в центре внимания государства.

Агдам являлся своеобразным центром исторических и культурных памятников - на территории Агдамского района располагалось огромное количество мечетей, мавзолеев, музеев. Все это было уничтожено армянскими оккупантами. Первые журналисты, которые вошли в город Агдам после его освобождения 20 ноября 2020 года, обнаружили, что от здания театра остался в буквальном смысле слова только фасад.

На фото видно, что разрушено и заброшено не только здание театра, но и территория вокруг него: она заросла высокой травой и превратилась в пустырь с обломками камней.

А так это место и сам театр выглядели до армянской оккупации.

Обратили ли внимание на это армянское варварство международное сообщество и ЮНЕСКО, которая хотя бы во Всемирный день театра, основанный ею самой, должна была бы выступить с каким-то осуждающим Армению заявлением? Нет. Азербайджан не впервый раз становится свидетелем политики двойных стандартов в отношении себя. Особенно четко это проявилось на фоне разрушенного Мариупольского драматического театра, на который 16 марта авиация сбросила мощную бомбу. Здание театра было местом убежища для сотен мариупольцев. Реакция на это последовала незамедлительно. Комитет по охране культурного наследия ЮНЕСКО на внеочередном заседании принял декларацию по ситуации в Украине.

Согласно декларации, должно быть прекращено разрушение, незаконное присвоение и вандализм находящихся в Украине культурных ценностей. ЮНЕСКО также напомнило об обязательстве перед Гаагской конвенцией 1954 года о защите культурных ценностей во время вооруженного конфликта. Декларация предлагает Украине в тесной координации с ЮНЕСКО как можно быстрее обозначить ключевые объекты культурного наследия защитной эмблемой Гаагской конвенции.

Документ приглашает все государства-члены, ЮНЕСКО и соответствующие экспертные организации по культурному наследию предоставлять Украине по ее просьбе любую поддержку или советы по защите и охране своего культурного наследия. ЮНЕСКО также предоставит Украине неотложную поддержку, в частности, финансовую. Кроме того, ЮНЕСКО выразило готовность предоставить статус усиленной защиты (enhanced protection) ключевым объектам культурного наследия. Параллельно с декларацией, западные страны выступили с осуждением по факту разрушения мариупольского драмтеатра и обещали оказать помощь в его восстановлении.

Конечно же, любое культурное наследие в мире должно оберегаться от уничтожения и разрушения. Реакция ЮНЕСКО своевременна. Но почему более 30 лет она не обращает внимание на разрушенный драмтеатр в Агдаме, да и вообще на все варварство, учиненное армянскими оккупантами? ЮНЕСКО не знает о том, что не только театр, но и весь Агдам, который называют "Хиросимой Кавказа", армяне сравняли с землей? Вопросы, конечно, риторические, ибо ЮНЕСКО об этом всем прекрасно осведомлена.

Азербайджан неоднократно доводил это все до внимания организации, предоставлял неопровержимые факты, фото-, видео- и другие доказательства. В частности, в одном из последних обращений новоназначенный министр культуры Анар Керимов подчеркнул, что на территориях Азербайджана, которые были под оккупацией вооруженных сил Армении в течение почти 30 лет и недавно освобождены Азербайджаном, проведен предварительный мониторинг для определения ущерба, нанесенного культурному наследию. В обращении были отмечены итоги предварительного мониторинга ущерба, нанесенного историческим, культурным и религиозным памятникам Азербайджана на территориях, которые находились под армянской оккупацией. Было подчеркнуто, что уничтожение исторического и культурного наследия является грубым нарушением требований соответствующих международных конвенций и преступлением против человечности.

В Карабахе уничтожено более 70 мечетей. Сохранилась только пара мечетей в Шуше и Агдаме. Как бы не обосновывала это армянская сторона, мы прекрасно понимаем, что сохранена она только благодаря своему расположению в самой высокой части города и минаретам, с которых можно наблюдать за окрестностями. Они использовались в военных целях. Для тех же целей была сохранена и господствующая над местностью мечеть в полностью разрушенном Агдаме. С ее минаретов армянская сторона вела корректировку для артиллерии. Все остальные мечети были практически полностью уничтожены либо использовались в качестве загона для скота.

Напомним, что в одной только Шуше были разрушены более 170 жилых домов, считавшихся памятниками архитектуры, и около 160 культурных и исторических памятников. Молельные дома и мечети подверглись осквернению и вандализму, уничтожены редкие рукописи. В их числе можно назвать библиотеку и сам дворец Панах хана, Хан-сарайы и караван-сарай, мечети Верхняя и Нижняя Говхерага, мечеть Саатлы, мавзолей Вагифа, дом Натаван, дом-музей Бюльбюля. На освобожденных от армянских оккупантов землях уже выявлено уничтожение более 400 памятников.

Та же участь постигла и другие сооружения, относящиеся к мусульманскому периоду, - караван-сараи, бани, мавзолеи, кладбища, которые были практически тотально уничтожены. Незавидная участь постигла и многие церкви, оставшиеся на оккупированных территориях. В первую очередь, пострадали албанские церкви, которые были либо переделаны на армянский лад, либо разрушены.

Создается впечатление, что ЮНЕСКО просто не хочет защищать азербайджанское наследие. Все эти разрушения происходили не за один день. Много лет, повторим, Азербайджан призывал ЮНЕСКО направить миссию по расследованию фактов на оккупированные Арменией территории, остановить уничтожение наследия азербайджанского народа. В ЮНЕСКО не могут сказать, что они были не в курсе. Азербайджан провел в этом направлении очень большую работу, постоянно информируя организацию, представляя факты и доказательства. Так, в 2007 году была подготовлена и представлена ЮНЕСКО книга "Война против Азербайджана - нападение на культурное наследие", в которой содержался полный список культурных и религиозных памятников, разрушенных Арменией на оккупированных территориях нашей страны, давалась доскональная информация о процессе арменизации албанских церквей и так далее. Реакции, к сожалению, не последовало. Трудно сказать, пролистали ли в организации это издание вообще.

В 2008 году во время визита в Баку тогдашнего гендиректора ЮНЕСКО Коиширо Мацууры азербайджанская сторона вновь предложила организовать миссию. Господин Мацуура с ловкостью азиата тонко ушел от решения вопроса. В последующие годы Баку продолжал выступать с предложениями об организации миссии. Конечно же, эти предложения блокировались Арменией. Но вот что интересно - диалог вели агрессор и страна, ставшая жертвой агрессии, а ЮНЕСКО стояла в стороне и просто наблюдала. Не было никаких попыток надавить на агрессора и заставить его согласиться с организацией миссии. Не было сделано даже простых заявлений. Но окончательно бессмысленность диалога с ЮНЕСКО относительно уничтоженного армянами азербайджанского наследия стала ясна четыре года назад. В январе 2018 года министр иностранных дел Азербайджана на встрече с новоизбранным гендиректором организации Одри Азуле еще раз поднял вопрос о направлении миссии ЮНЕСКО. И что же ответила госпожа Азуле? Она не стала тонко по-восточному уходить от ответа, а прямо завила, что ЮНЕСКО, мол, является гуманитарной организацией и потому не хочет вмешиваться в политические вопросы.

Зато ЮНЕСКО зачастую обеспокоено лишь судьбой христианских памятников на освобожденных Азербайджаном территориях. То есть, все то варварски разрушенное армянами азербайджанское культурное наследие их как-бы и не волнует. Вот такая реальность и дискриминация ныне в мире.