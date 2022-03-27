Победоносная стратегия и тактика Президента Ильхама Алиева: всему свое время

Автор: Акпер Гасанов

"Я говорил, что все необходимо делать своевременно. Я знаю, что, когда и как надо делать. Для меня никогда не было более важной задачи, чем освобождение земель. Я посвятил этому весь период своего президентства. За каждым решением стояла эта цель - приблизит этот шаг нас к победе или нет. Я говорил, что каждый из нас должен ежедневно приближать победу. Есть мои выступления, они остаются в истории. Каждый день все мы должны приближать победу. Приблизили, подготовились, пришли и нанесли поражение врагу, уничтожили его. Мы пришли и стоим здесь. Я стою на древней азербайджанской земле как Верховный главнокомандующий победоносной армии, и никто после этого не сможет заставить нас уйти отсюда". Эти слова Президент Азербайджана Ильхам Алиев произнес чуть более года назад, в освобожденной Шуше, на Джыдыр дюзю.

В эти дни весь мир получил очередную возможность убедиться в правоте всего сказанного главой нашего государства. Азербайджанская армия взяла под контроль село Фаррух Аскеранского района нашей страны. Это не только стратегически важный пункт, контроль над которым лишает противника возможности дальнейших неуместных маневров. Это и место, где армянские незаконные вооруженные формирования воздвигали боевые позиции, чтобы провоцировать азербайджанцев.

Официальный Баку не раз требовал от руководства РА соблюдать все пункты трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. В Ереване предпочли традиционные "финты ушами". Увы, им в этом потворствовали российские миротворцы. Они никак не пресекали перемещений и маневров недобитых сепаратистов, возведения ими окопов, стрельбы в направлении азербайджанской стороны. Хотя Россия была обязана этого не допускать. Согласно соответствующим пунктам трехстороннего заявления.

И тут уместно напомнить, что на днях первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с делегацией, возглавляемой заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками Российской Федерации по миротворческой деятельности генерал-полковником Алексеем Кимом.

На встрече обсуждались вопросы исполнения положений заявления, подписанного президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Армении.То есть, официальный Баку приложил массу усилий по доведению до России своей обеспокоенности тем, что не выполняется пункт по разоружению всех армянских незаконных вооруженных формирований. Это была необходимая процедура, дабы потом не было претензий к нашей стороне.

В итоге, увидев продолжающиеся провокации с армянской стороны и нежелание российских миротворцев пресечь их, Азербайджан взял инициативу в свои руки. Оперативно, решительно, грамотно была проведена молниеносная операция по взятию под контроль села Фаррух Аскеранского района нашей страны. Это была очередная блестящая операция по отрезвлению армянской стороны и ее покровителей.

Возглавляемый Президентом Ильхамом Алиевым Азербайджан многократно доказывал свою способность добиваться любых поставленных целей. Так было в ходе четырехдневной апрельской войны 2016 года. Так произошло и в ходе 44-дневной Отечественной войны, которая завершилась грандиозной победой Азербайджана, триумфом стратегии и тактики Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева. Ведомая им азербайджанская армия освободила более 300 сел и городов.

То было самое яркое доказательство того, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев, будучи блестящим стратегом и тактиком, прекрасно знает, что и когда нужно делать. И сейчас, видя освобождение села Фаррух, мы получили очередное тому подтверждение. Азербайджан не только взял под контроль важный населенный пункт, но и в очередной раз доказал мировому армянству и официальному Еревану, что будет с их планами реванша за поражение в 44-дневной войне.

Азербайджан доказал, что является очень влиятельным, сильным, способным продвигать выгодную ему повестку государством. Как известно, из всех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ (США, Россия, Франция) донеслись требования об отводе азербайджанской армии на свои прежние позиции. Тем самым, мы снова убедились в живучести пресловутых "двойных стандартов".

Как видим, США и Франция, противостоящие России по украинской тематике, озвучивают идентичные заявления, когда дело касается права Азербайджана отрезвлять карабахских сепаратистов. А это еще одно подтверждение бессмысленности существования Минской группы ОБСЕ.

Наша страна вернула свои земли в ходе 44-дневной войны вопреки позиции стран-сопредседателей. И потому в дальнейшем нам нет необходимости обращать на них внимание.

При этом особо замечу, что крайне удивила Россия. Совершенно неуместная, полная неуважения к территориальной целостности Азербайджана и противоречащая слову и духу трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года позиция Минобороны РФ противоречит характеру двусторонних отношений и Декларации о союзническом взаимодействии, подписанной между двумя странами 22 февраля 2022 года. Мы все это увидели, на все это жестко отреагировали.

Азербайджан доказал, что может выступать с позиции силы, даже в противостоянии с ведущими государствами мира. Почему? Потому, что на нашей стороне право, официально подписанные договора. Потому, что Азербайджан обладает мощной экономикой и сильнейшей армией в регионе, готовой выполнить любые поставленные перед ней задачи. А главное - во главе Азербайджана стоит Президент Ильхам Алиев, прекрасно знающий, что и когда нужно делать.