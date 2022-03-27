Незаконные армянские вооруженные формирования насильно раздают оружие и военную форму гражданским в Ханкенди
Возросло недовольство среди членов незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.
Как передает Day.Az, местные добровольцы, которые днями стоят на постах из-за нехватки личного состава, выражают недовольство из-за того, что долгое время не видят свои семьи.
По словам источников в Ханкенди, для предотвращения этого недовольства и заполнения мест заболевших сепаратистский режим заставляет подростков и стариков носить форму и стоять на постах.
Те, кто не желает подчиняться этому указанию, подвергаются преследованиям и оскорблениям.
По словам источника, из-за плачевных условий на постах в направлении Аскерана и в убежищах незаконных армянских вооруженных формирований увеличилось и число заболевших.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре