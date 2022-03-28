Невыполненные обязательства и новые проблемы: еще раз о трехстороннем заявлении от 10 ноября

Автор: Намик Алиев,

руководитель кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, Чрезвычайный и Полномочный посол, доктор юридических наук, профессор

Окончание 44-дневной Отечественной войны, завершившееся подписанием Трехстороннего заявления от 9/10 ноября 2020 года, вселило в жителей Южного Кавказа небезосновательные надежды на установление, наконец, мира в регионе. Само название - "миротворческий контингент" - уже обязывает стороны внимательнее относиться к достигнутым договоренностям, принять меры к их исполнению и соблюдению.

Однако, даже несмотря на эйфорию, связанную с освобождением своих территорий от 30-летней оккупации, от азербайджанских наблюдателей не ускользнуло нарушение, имевшее место в первый же день действия Трехстороннего заявления: российский миротворческий контингент начал вводиться с нарушением статьи 4 этого документа. В ней сказано: "Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил". Молниеносное развертывание было осуществлено без параллельного вывода армянских вооруженных формирований! Внимание здесь следует также обратить на то, что речь в тексте Заявления идет не о Вооруженных Силах Республики Армения, а так же, как и в четырех резолюциях Совета Безопасности ООН, обо всех "армянских вооруженных силах", включая незаконные армянские вооруженные формирования, которые не покинули Карабах вопреки Заявлению, подписанному Президентом Российской Федерации. Получается, что российский миротворческий контингент, да и МО России, в пику документу, подписанному главой российского государства, не выполняют его и поддерживают сепаратистов и незаконные вооруженные формирования на территории своего союзника Азербайджана.

Надежды азербайджанского общества, тем не менее, не были утрачены, и мы рассчитывали на постепенный вывод армянских вооруженных сил с территории Карабаха. Это, пожалуй, единственное привязанное к миротворческому контингенту обязательство, поскольку в соответствии с рассматриваемым документом развертывание РМК невозможно и незаконно без параллельного вывода армянских вооруженных сил. Именно поэтому мы рассчитывали, что для обеспечения легитимности своего пребывания в зоне развертывания миротворцы, в первую очередь, займутся выводом незаконных вооруженных формирований.

Однако, РМК не только не выполнил до конца статью 4-ю заявления, но и занялся военной подготовкой школьников в Карабахе.

Напомню, что в статье 1 Декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном от 22 февраля 2022 года говорится: "Российская Федерация и Азербайджанская Республика строят свои отношения на основе союзнического взаимодействия, взаимного уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости государственных границ двух стран, а также приверженности принципам невмешательства во внутренние дела друг друга, равноправия и взаимной выгоды, мирного урегулирования споров и неприменения силы или угрозы силой".

Как же еще назвать вышеуказанные действия, как не прямым нарушением Минобороны РФ Декларации, подписанной Президентом России всего месяц назад? Как могли российские миротворцы спокойно наблюдать за оборудованием укреплений и оборонительных позиций армянскими вооруженными формированиями? Всем ясно и очевидно, что присутствие на территории Карабаха незаконных армянских вооруженных формирований является источником напряженности, опасности возникновения конфликтных ситуаций, а также противоречит Трехстороннему заявлению от 9/10 ноября 2020 года и союзническим обязательствам, взятым на себя Россией в Декларации от 22 февраля 2022 года.

Именно эта напряженность вынудила Азербайджан принять меры к обезвреживанию группы террористов на территории Карабаха. Утром 26 марта члены незаконных армянских вооруженных формирований предприняли попытку диверсии против подразделений азербайджанской армии. В результате немедленных мер члены незаконных армянских вооруженных формирований были вынуждены отступить. Азербайджанская армия освободила село Фаррух, некоторые высоты, с которых простреливалась территория Агдамского района и самого Агдама. Выполнять работы по восстановлению этого региона было небезопасно. Вмешательство Азербайджанской армии явилось вынужденной мерой, результатом невыполнения вышеуказанных пунктов Заявления от 9/10 ноября 2020 года и Декларации от 22 февраля 2022 года.

Обратившись неоднократно в данной публикации к Трехстороннему заявлению от 9/10 ноября 2020 года, нельзя обойти вопрос о невыполнении и некоторых других его пунктов. Так, в соответствии с пунктом 3 предусматривалось развертывание миротворческого контингента РФ вдоль линии соприкосновения в Карабахе и вдоль Лачинского коридора. Однако, очевидно, что линии размещения этого контингента нарушаются, миротворцы занимаются несвойственными им функциями на той территории, где их не должно быть.

В соответствии с пунктом 6 Заявления Лачинский коридор остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации. Однако контроль этот, как показывает практика, осуществляется так, что из Республики Армения в Карабах проникают армянские террористы, провозится оружие и боеприпасы. Вопиющим является случай, когда армянской стороне был передан задержанный российскими миротворцами террорист, совершивший теракт в отношении азербайджанских военнослужащих.

Не выполнен пункт 7 Заявления о возвращении беженцев в Карабах. Активно содействуя и торжественно докладывая о возвращении в Ханкенди армян, сбежавших из него во время 44-дневной войны, миротворцы не предприняли никаких мер для возвращения туда и интеграции изгнанных при оккупации земель азербайджанцев. При проведении миротворцами многочисленных мероприятий не было сказано ни слова о необходимости налаживания мирной жизни в составе Азербайджана, об интеграции армян в азербайджанское общество, о необходимости совместного мирного проживания с азербайджанцами.

О тотальном минировании армянами территории Карабаха, препятствующем возвращению беженцев, мы уже говорили ранее, поэтому не будем возвращаться к этой теме, хотя она и сейчас заслуживает отдельного разговора. Скажу только, что расходы по разминированию должны быть возложены на Республику Армения, включены в иски, которые подаются и еще будут подаваться в международные суды.

И, наконец, о невыполнении пункта 9, фактическом саботировании армянской стороной открытия Зангезурского коридора. Написано об этом много, в том числе и вашим покорным слугой, однако хотелось бы коснуться одного аспекта.

С подписанием между Ираном и Азербайджаном соответствующих документов об открытии аналогичного коридора по иранской территории актуальность Зангезурского коридора ставится многими экспертами под сомнение. Наше видение этого вопроса состоит в том, что Азербайджан решил стоящую перед ним задачу открытия в ближайшей перспективе прямого автомобильного и железнодорожного сообщения между Нахчыванской автономией и основной частью Азербайджана. Это обусловливает совершенно новый взгляд на перспективы Зангезурского коридора. Республика Армения в очередной раз осталась вне игры, а вероятность скорого открытия границ и транспортных коммуникаций, безусловно, снизилась.

В то же время Азербайджан всегда подчеркивал свою приверженность подписанным документам, в том числе и выше обозначенному Трехстороннему заявлению. Разблокирование коммуникаций - процесс целиком и полностью сегодня зависящий от Республики Армения. Открытие Зангезурского коридора Республикой Армения, выполнение ею своих обязательств подвигнет Азербайджан к разблокированию и других коммуникаций. А пока в повестке дня стоит вопрос закрытия Лачинского коридора, поскольку не выполнено условие открытия Зангезурского коридора. Потакание агрессору, его прихотям привело к 30-летней оккупации азербайджанских территорий. Теперь у Азербайджана есть свои силы, чтобы противостоять необоснованным и фантастическим капризам соседа.

Как мы видим, невыполнение ряда пунктов Трехстороннего заявления никак не связано с Азербайджаном, который привержен взятым на себя обязательствам. Отношения между государствами должны строиться на основе принципов и норм международного права, а не на мифической истории пришлых племен.

В заключении хотел бы сказать, что меня не покидает ощущение того, что, саботируя исполнение Трехстороннего заявления, кто-то пытается вновь разжечь конфликт в Карабахе. Непонятно только, какая роль в этом отведена российским миротворческим силам и Министерству обороны России. Им нельзя оказаться вовлеченными в чужую политическую игру.