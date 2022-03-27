Ситуация вокруг газоснабжения Ханкенди

Автор: Мехти Ахмедзаде

В последнее время в Армении устроили настоящее шоу из-за приостановки газоснабжения в азербайджанском Карабахе. Армянские СМИ выдают произошедшее, как некую "диверсию". Учитывая то, что армяне за время 30-летней оккупации территорий Азербайджана уничтожали все, находившееся под их контролем, разворовывали камни, трубы и металлы, вполне логично, что в газопроводе, проходящем по территории нашей страны, могли возникнуть проблемы.

Тем менее, когда в подаче газа в Ханкенди произошли перебои, с армянской стороны начались выдумки, что который якобы намеренно отключается подача газа. Подобную сказку придумали в МИД Армении. Примечательно, что вся эта газовая заваруха совпала с обнародованием новых подробностей о мирных переговорах. Очевидно, что Ереван в очередной раз использует выдумки, чтобы торпедировать и затянуть подписание мирного договора с Азербайджаном, открытие коммуникаций и Зангезурского коридора.

Сегодня ПО "Азеригаз" выступило с заявлением, в котором разъяснялась последняя ситуация с газоснабжением Карабаха.

Во-первых, неисправность газораспределительных линий, многие годы работающих без технического обслуживания, на территориях, входящих в Карабахский экономический район, в последние дни вызвала проблемы с газоснабжением.

Во-вторых, несмотря на обильный снегопад, сотрудники ПО "Азеригаз", отправленные на место, принимают необходимые меры для ликвидации последствий аварии на местности со сложным рельефом. Согласно сообщению, 28 марта подача природного газа в Ханкенди и другие близлежащие населенные пункты будет восстановлена, и в первую очередь будут проведены тестовые работы. Потребителям рекомендовали быть осторожными при использовании природного газа, строго соблюдать правила технической безопасности. Подача природного газа на территорию Карабахского экономического района будет полностью восстановлена ​​после завершения тестовых работ 29 марта, заявили в "Азеригаз".

Стоит отметить, что газ поступающий в Ханкенди - не азербайджанский. Он поставляется из Армении. Труба находится на территории Азербайджана, в связи с чем "Азеригаз" взял на себя ответственность исправить неполадки, произошедшие по вине армянской стороны. Как известно, большая часть территории Карабахского региона Азербайджана обеспечивается газом добытым азербайджанской государственной компанией SOCAR на шельфе Каспийского моря, который доставляется по газопроводам-потребителям. Однако газ на территорию, где временно размещены российские миротворцы, подаётся из Армении. Так как во время Первой Карабахской войны после оккупации части азербайджанской территории, сепаратисты разрушили газопровод шедший из города Агдам в город Ханкенди, они сами себя отрезали от азербайджанской газовой сети.

В Азербайджане всегда тщательно следят за всеми газопроводами, проходящими по нашей суверенной территории. Сегодня газификация в стране составляет 97-98%, но при этом даже мы иногда сталкиваемся с проблемами газоснабжения. К примеру, в Гедабекском и Лерикском районах. Они находятся на высоте 1500+ над уровнем моря и строительство газопроводов здесь является очень сложной задачей. Особенно в зимнюю пору, когда во многих регионах Азербайджана выпадает снег. Март в этом году выдался довольно холодным, словно ноябрь или декабрь, и, как следствие, возникли технические проблемы с подачей газа.

Техногенные аварии на газопроводах являются рядовой технической проблемой. Такие проблемы возникают во всем мире. Такие же проблемы часто возникают и на территории Армении. В связи с этим бессмысленно искать какие-то скрытые мотивы в вопросе газоснабжения Ханкенди. Город находится высоко (853 метра над уровнем моря), поэтому обвинения армян в "намеренном отключении газа" совершенно беспочвенны. К тому же проблемы с газоснабжением в Ханкенди были и в прошлом, когда азербайджанские территории находились под оккупацией. Сейчас армяне лишь пытаются использовать это в качестве некоего "козыря", чтобы затянуть подписание мирного договора. Подобный подход препятствует обеспечению мира, безопасности в регионе в целом, не позволяет формировать доверительные отношения, гарантирующие безопасное будущее региона.