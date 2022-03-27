Опубликованы кадры из Фарруха, находящегося под контролем ВС Азербайджана

В сети распространились кадры, снятые с позиций азербайджанской армии на высоте у села Фаррух.

Как передает Day.Az, на опубликованном фото изображен вид на село Пирляр.

Напомним, что ранее Минобороны Азербайджана опровергло информацию Минобороны РФ о том, что азербайджанские войска якобы отошли из села Фаррух Ходжалинского района.