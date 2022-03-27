https://news.day.az/politics/1447744.html Опубликованы кадры из Фарруха, находящегося под контролем ВС Азербайджана - ФОТО
Опубликованы кадры из Фарруха, находящегося под контролем ВС Азербайджана - ФОТО
В сети распространились кадры, снятые с позиций азербайджанской армии на высоте у села Фаррух.
Как передает Day.Az, на опубликованном фото изображен вид на село Пирляр.
Напомним, что ранее Минобороны Азербайджана опровергло информацию Минобороны РФ о том, что азербайджанские войска якобы отошли из села Фаррух Ходжалинского района.
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