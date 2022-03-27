Раненых среди азербайджанских военнослужащих нет.

Как передает Day.Az, об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении министерства обороны Азербайджана.

Отмечается, что заявление минобороны России о том, что режим прекращения огня якобы был нарушен Азербайджаном, также не соответствует действительности.

"Министерство обороны Азербайджана с сожалением заявляет, что моменты, отраженные в заявлении Министерства обороны Российской Федерации от 27 марта 2022 года, не соответствуют действительности.

Информация о выводе частей азербайджанской армии с этих позиций не соответствует действительности. Наша армия полностью контролирует оперативную обстановку.

Заявление Минобороны России о том, что режим прекращения огня якобы был нарушен Азербайджаном, также не соответствует действительности, и раненых среди азербайджанских военнослужащих нет", - подчеркивает оборонное ведомство Азербайджана.