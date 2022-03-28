Спецслужбы Азербайджана достойно решают задачи, поставленные Верховным главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым

Сегодня органы безопасности Азербайджана отмечают свой профессиональный праздник.

В связи с этим гостем авторского видеопроекта АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" стал ветеран спецслужб, полковник в отставке Азер Гараев, долгие годы проработавший на высоких должностях в органах безопасности.

Гараев отметил, что органы безопасности являются одной из главных опор Азербайджанского государства.

По его словам, сегодня спецслужбы Азербайджана как одна из важных государственных структур, обеспечивающих безопасность нашего государства и народа, с честью выполняют задачи, поставленные Верховным главнокомандующим Вооруженными силами, Президентом Ильхамом Алиевым.

"В последние годы и Служба государственной безопасности, и Служба внешней разведки отличаются особым профессионализмом. Ряды этих органов постоянно очищаются, формируется преданный Родине, государству, национальным и нравственным ценностям коллектив, постоянно повышается профессионализм сотрудников. Словом, сотрудники спецслужб достойно выполняют свои обязанности", - сказал Гараев.

Он подчеркнул, что в ходе 44-дневной Отечественной войны, завершившейся исторической победой Азербайджана, сотрудники спецслужб проявили большой героизм и исключительное мужество.

"Во время второй Карабахской войны сотрудники органов безопасности оправдали доверие Верховного главнокомандующего и сыграли важную роль в обеспечении территориальной целостности нашей страны. Также в последние годы ведется работа по предотвращению террористических и диверсионных актов, подрывной деятельности противника", - сказал Гараев.

Кроме того, ветеран спецслужб отметил, что органы безопасности добились успехов и в борьбе с коррупцией и взяточничеством в нашей стране.

"Служба государственной безопасности достойно решает задачи, поставленные Президентом Ильхамом Алиевым, и вносит весомый вклад в работу по устранению негативных явлений в некоторых государственных органах", - сказал Гараев.

Day.Az представляет вниманию читателей видеоверсию этого интервью.