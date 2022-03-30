Армения в отчаянии обращается в ОБСЕ

Автор: Лейла Таривердиева

Несмотря на сложившиеся реалии, в Армении все еще продолжают надеяться на Минскую группу ОБСЕ. На днях министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян посетовал журналистам на то, что события в Украине осложнили работу Минской группы ОБСЕ, которая занимается "урегулированием конфликта в Нагорном Карабахе". Однако, по его словам, страны-сопреды и "другие государства" продолжают "считать необходимым поиск решения карабахского конфликта в рамках Минской группы". По этому поводу, если верить Мирзояну, поступают некие сигналы. Но их, судя по всему, улавливают только в Ереване.

В понедельник МИД Армении вновь вспомнил о посредниках, "с удовлетворением констатируя, что страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ дали четкую оценку последней эскалации" в Ходжалинском районе Азербайджана. Как будто от этой оценки что-то

зависит.

Сложно сказать, что еще должно произойти, чтобы наши соседи научились распознавать реальные очертания происходящего вокруг них. Миражи, видения и призраки мешают воспринимать реальность такой, какая она есть. В этой реальности уже нет "Нагорного Карабаха", нет необходимости в урегулировании конфликта, который уже урегулирован, поэтому потеряла всякий смысл в рамках прежнего мандата и Минская группа ОБСЕ. Азербайджан неоднократно подчеркивал, что готов к сотрудничеству с МГ, но в рамках новой повестки, сложившейся после освобождения оккупированных территорий. Посредники могут подключиться к мирному процессу, в котором о Карабахском регионе Азербайджана упоминаться не будет. Факт оккупации устранен, территориальная целостность восстановлена без участия и помощи ОБСЕ и прочих. Все оставшиеся вопросы являются внутренним делом Азербайджана.

Очень забавно звучат сегодня аргументы армянской стороны, считающей, что Запад и Россия расходятся только в теме Украины, а вот в карабахском вопросе, мол, они едины во мнении. Для Запада важна территориальная целостность Украинского государства, а Азербайджан, считают в Ереване и в зоне временной ответственности РМК, это совсем другое дело. Это очень смешной аргумент, потому что международное право едино для всех государств, независимо от предпочтений тех или иных сторон света. Но даже если по этому поводу Ереваном получены какие-то, как говорит Мирзоян, "сигналы", это не имеет никакого значения. Как показали последние события в Ходжалинском районе, Азербайджан не нуждается в чьем-то одобрении, разрешении или помощи, решая свои задачи. Его также не волнует, кто и как высказывается по поводу предпринимаемых им шагов. Да, все страны-сопредседатели по своей порочной традиции беспокоятся только в тех случаях, когда сепаратистам прищемляют хвост, уже выразили свою озабоченность и призвали нас отойти (!) на позиции 10 ноября 2020 года. А Минобороны России вообще выдало желаемое за действительное, сообщив об оставлении Азербайджанской армией освобожденного села Фаррух.

Такая реакция сопредседателей МГ была ожидаема. Думается, в Москве, Париже и Вашингтоне тоже не сильно удивились, когда вместо того, чтобы смиренно отступить, азербайджанские военные подняли в Фаррухе национальный флаг. Как мы привыкли к необъективности и провокационности действий международных посредников, так и они за четверть века должны были уже привыкнуть к тому, что Азербайджан делает то, что считает нужным, и не оглядывается ни на чьи озабоченности и истерики. Международное право дает нам для этого все возможности. Поэтому армяне могут рассчитывать только на "озабоченность" и не более.

Одним словом, рассчитывать на Минскую группу армянам не стоит. Ее мандат, которым посредники так и не воспользовались для достижения мира, безнадежно устарел. В новых условиях международным посредникам следует искать новое место для приложения дипломатических усилий. Выше мы уже обозначили единственное направление, по которому Баку согласится сотрудничать с МГ. О прежней повестке стоит забыть навсегда, не пытаться ее реанимировать и вмешиваться во внутренние дела Азербайджана.

Кстати, ни о какой Минской группе не упоминается в подписанной недавно союзнической декларации между Азербайджаном и Россией. Почему-то этот очень громкий "сигнал" не был услышан в Ереване.

"Обращение армян к ОБСЕ для решения оставшихся после конфликта вопросов абсурдно по своему смыслу и содержанию. Пожалуй, в нынешних геополитических условиях Армения - единственная страна, которая вспоминает об ОБСЕ как об организации, а тем более о Минской группе", - сказал в беседе с Day.Az азербайджанский политолог, глава Клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде.

Я не очень понимаю, как Ереван представляет себе взаимодействие в рамках МГ в сложившихся условиях таких разных геополитических игроков, как США, Франция и Россия, если учесть, что между Западом и Москвой идет санкционная война. Но армянские политики делают вид, что этого не знают. В данном случае армянскую дипломатию иначе как играющей в дурачка не назовешь.

Армянская сторона вновь пытается спустить все процессы на тормоза, отложить решение всех оставшихся после конфликта вопросов на неопределенное время. Складывается также впечатление, что у армянской стороны очень много времени, что жизненный цикл армянских политиков и армянского общества дольше, чем у всех других людей на планете.

Последние события в зоне временного размещения РМК еще раз доказали витиеватость армянской логики. Каждый обычный нормальный человек старается увидеть плоды своих трудов еще при жизни. Но это, видимо, не относится к армянским политикам, которые не особо озабочены этими вопросами и все спускают на тормоза, точнее, стараются переложить на плечи будущих поколений. Но этого сделать не удастся, потому что история сама часто подводит к необходимости делать определенные выводы и решать, как поступать дальше. И сейчас, находясь на историческом перепутье, армянскому обществу и политическому руководству соседней страны нужно делать выводы. Если не сделают, то окажутся не у дел. Что, кстати, показывает и недавний Меморандум с Ираном, продемонстрировавший, что все коммуникации могут снова пройти мимо Армении и оставить ее не у дел.

Насколько армянам нужен такой исход - вопрос риторический и на него должно ответить само армянское общество.

Недавно МИД Азербайджана озвучил пять пунктов урегулирования, вокруг которых в Армении пытаются устраивать какие-то неадекватные обсуждения. К сожалению, обсуждения разумных предложений Баку идут в неконструктивном русле. Кроме того, слышатся голоса некоторых уголовных элементов, которые все еще находятся на азербайджанкой территории. В частности, сепаратиста Бабаяна, который является последним из тех, кто вообще может давать какие-то оценки предложениям Азербайджана. Человек, поставивший себя вне закона, и его соратники не являются частью обсуждений этих предложений. Все ими озвучиваемое - это абсолютно беспочвенные и бессмысленные размышлизмы, ни к чему не ведущие. Быть Карабаху в составе Азербайджана или не быть, решает не Бабаян. Это давно решено Баку, и это решение подкреплено международным правом, теми базовыми документами, подписантами которых являются Азербайджан и Армения. Сегодня Армении придется лишь согласиться признать непреложную истину.

Что касается будущего региона, то, к сведению сепаратистов, шаги в этом направлении уже сделаны. Будущее лично Бабаяна, Араика Арутюнян и всех, кто пытается сегодня мутить воду в зоне временного размещения РМК, - это скамья подсудимых. Они это прекрасно понимают, поэтому и делают такие абсурдные заявления и пытаются говорить от имени армянского населения Азербайджана. Армянское население по вине таких, как он, оказалось бесправным. Новая геополитическая реальность создаст условия для того, чтобы изменить эту ситуацию. Политико-правовые условия будут диктовать логику процессов, идущих в регионе. В конечном итоге неизбежность мирного договора, который подпишет Армения с Азербайджаном, сделает существование сепаратистских групп в нашем регионе совершенно бесперспективным.