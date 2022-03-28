Заявление Совета печати Азербайджана в связи с блокировкой ряда азербайджанских сайтов в России

Совет печати Азербайджана распространил заявление в связи с блокировкой ряда сайтов азербайджанских СМИ в России.

Как сообщает в понедельник Day.Az, в заявлении говорится:

"Сайты ряда СМИ Азербайджана блокируются на территории Российской Федерации. Причина заключается в том, что сообщения азербайджанских СМИ об Украине, объективная позиция, которую они занимают по вопросу российско-украинской войны, не удовлетворяют Россию. После сайтов Haqqin.az и Minval.az на территории РФ также был заблокирован сайт Oxu.az".

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