https://news.day.az/politics/1447906.html Важно продолжить выполнение договоренностей по Карабаху - Песков
Важно продолжить выполнение договоренностей по Карабаху - Песков
Кремль считает необходимым соблюдение всеми сторонами достигнутых ранее договоренностей по Карабаху, а вопрос о возможности направления дополнительного контингента миротворцев на фоне роста напряженности в регионе следует задавать Минобороны России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Этот вопрос нужно задавать нашим военным. Они в контакте с азербайджанской и армянской сторонами. Сейчас главное - обеспечить продолжения режима выполнения всеми сторонами условий соответствующих договоренностей", - сказал он журналистам в понедельник.
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