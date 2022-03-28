Важно продолжить выполнение договоренностей по Карабаху

Кремль считает необходимым соблюдение всеми сторонами достигнутых ранее договоренностей по Карабаху, а вопрос о возможности направления дополнительного контингента миротворцев на фоне роста напряженности в регионе следует задавать Минобороны России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Этот вопрос нужно задавать нашим военным. Они в контакте с азербайджанской и армянской сторонами. Сейчас главное - обеспечить продолжения режима выполнения всеми сторонами условий соответствующих договоренностей", - сказал он журналистам в понедельник.