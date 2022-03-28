Спецназ Азербайджана, Турции и Грузии проведет совместные учения

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана утвердит меморандум о взаимопонимании по учениям спецназа Qafqaz Qartalı ("Кавказский орел").

Как передает Day.Az, в связи с этим законопроект "Об утверждении Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики, Правительством Турецкой Республики и Правительством Грузии по учениям спецподразделений "Кавказский орел" был обсужден на сегодняшнем заседании комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса.

Кроме того, на заседании был обсужден законопроект "Об утверждении Протокола о размере обязательных платежей стран - участниц к Соглашению о финансовых правилах секретариата Совета сотрудничества тюркоязычных государств".

Оба законопроекта рекомендованы для рассмотрения на очередном пленарном заседании Милли Меджлиса.