Фуад Мурадов участвует во II Форуме диаспоры Организации тюркских государств

Сегодня в турецком городе Бурса проходит церемония открытия II Форума диаспоры Организации тюркских государств, сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой.

В церемонии, проводимой Организацией тюркских государств (ОТГ), Главным управлением по делам турок за рубежом и родственных общин (YTB), принимают участие официальные лица государственных структур Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, губернаторства и муниципалитета Бурсы, руководители диаспорских и неправительственных организаций, деятели науки и эксперты.

Председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Фуад Мурадов находится с визитом в Турции для участия во II Форуме диаспоры Организации тюркских государств.