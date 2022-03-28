Азербайджанская армия применила ПВО

В соответствии с утвержденным министром обороны Азербайджана планом боевой подготовки на 2022 год, прошли тактические учения подразделений ПВО с боевыми стрельбами. Об этом передает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В ходе практических стрельб условные воздушные цели противника были обнаружены расчетами и уничтожены переносными зенитно-ракетными комплексами.

Личный состав успешно выполнил поставленные боевые задачи, говорится в сообщении минобороны.