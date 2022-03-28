После исторической Победы в Карабахе сотрудники органов безопасности Азербайджана с особой гордостью отмечают свой профессиональный праздник

В последние годы органы безопасности Азербайджана прошли путь развития и с особым профессионализмом выполняют задачи, поставленные перед ними по защите национальных интересов страны.

Об этом сказал ветеран органов безопасности Азербайджана и первой Карабахской войны полковник-лейтенант Ильхам Исмаил в интервью авторскому проекту АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли", передает Day.Az.

По его словам, уже второй год подряд сотрудники органов безопасности с большой гордостью отмечают свой профессиональный праздник, так как Азербайджан одержал историческую Победу в 44-дневной войне, и была восстановлена территориальная целостность нашей страны.

По словам Исмаила, в последние годы спецслужбы Азербайджана прошли путь усовершенствования и строят свою работу в соответствии с требованиями времени.

"Органы безопасности, сформированные из профессионалов, преданных государству и народу сотрудников, проявляют исключительную бдительность. Решительно пресекаются любые провокационные и подрывные действия против нашей страны. Большую роль здесь играют наши спецслужбы. Поэтому в последние годы авторитет органов безопасности среди общественности стремительно растет", - сказал он.

Исмаил также рассказал об исключительных заслугах сотрудников органов безопасности в предотвращении армянских провокаций, террористических актов, борьбе с коррупцией и взяточничеством в нашей стране, о принимаемых мерах против внешних и внутренних угроз.

Trend представляет вниманию читателей видео этого интервью.