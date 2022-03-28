Определено новое распределение выплат в Организацию турецких государств
В связи с членством Узбекистана в Организации тюркских государств (ОТГ) изменилось распределение обязательных выплат в бюджет Секретариата организации между государствами-членами.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, данный вопрос нашел отражение в законопроекте об утверждении Протокола о сумме обязательных выплат государств-членов к Соглашению о финансовых правилах Секретариата ОТГ, который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана и был рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании парламента.
Согласно законопроекту, распределение обязательных выплат выглядит следующим образом:
Азербайджан - 2/18
Казахстан - 4/18
Кыргызстан - 1/18
Турция - 8/18
Узбекистан - 3/18.
Ранее это распределение выглядело так:
Азербайджан - 2/15
Казахстан - 4/15
Кыргызстан - 1/15
Турция - 8/15.
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