В Италии обсудили перспективы Зангезурского коридора в региональной интеграции

Руководитель департамента Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана Аяз Мусеибов принял участие в мероприятии исследовательской группы консорциума "Партнерство во имя мира" в Неаполе (Италия), передает Day.Az со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

Выступая на мероприятии с докладом, Мусеибов отметил, что Зангезурский коридор является наиболее прагматичным и оптимальным вариантом для региональной экономической интеграции и мира в нынешних реалиях.

На встречах эксперты-экономисты из региона, а также из Польши, Греции, США, Турции, Австрии, Словении и других стран провели научные дискуссии об экономическом сотрудничестве и возможностях интеграции на Южном Кавказе. В ходе обсуждений были высказаны мнения об общих экономических возможностях региона, а также возможных перспективах Зангезурского коридора в экономическом развитии и региональной интеграции.