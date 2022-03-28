Санкции против Армении назрели: почему Запад не должен молчать?

Автор: Акпер Гасанов

Все. Армения присоединилась к военной операции России в Украине, предоставив российской стороне современные истребители СУ-30М. Данную сенсационную информацию обнародовали турецкие СМИ, включая телеканал Haber Global. Как уже успели напомнить коллеги, многофункциональные СУ-30СМ были приобретены Арменией у России в 2019 году.

Сначала Ереван получил четыре боевых самолета и планировал закупить еще восемь. Премьер-министр Армении Никол Пашинян очень гордился этим приобретением, считая, что истребители значительно усилят армянскую армию. Однако во время Второй карабахской войны эти боевые машины оказались бесполезны, так как армянские пилоты не успели их освоить. Кроме того, Армения не имела возможности закупить ракеты для СУ-30 СМ, из-за чего истребители так и не использовали в ходе войны с Азербайджаном.

Но все это было в прошлом. А сегодня Армения стала соучастницей преступления против Украины. И тут уместно напомнить, что эта страна, давно и прочно закрепившая за собой статус "форпоста России на Кавказе", до недавнего времени умудрялась не нарываться на жесткую критику со стороны стран Запада. Более того, за все годы, что длилась оккупация 20% территорий Азербайджана, против РА не было введено никаких санкций, даже самых незначительных.

При этом, к примеру, те же США остаются до сих пор единственной страной мира, которая официально и ежегодно выделяет финансовую помощь карабахским сепаратистам. Такая вот политика ведущей мировой державы, к тому же являющейся страной-членом Минской группы ОБСЕ. Тем примечательнее была новость, которую на днях распространила Financial Times. Согласно ей, под санкции за помощь России могут попасть, прежде всего, Индия, Китай, Саудовская Аравия, ОАЭ и Армения. И тут я замечу, что это было не первое предупреждение Вашингтона странам, желающим помочь России обойти санкции. Ранее о готовности США наказать страны, которые помогают России, заявил и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга.

Он заверил, что Вашингтон располагает рядом инструментов для обеспечения полноценного исполнения санкций. "Эти инструменты сейчас хорошо понятны компаниям и странам во всем мире, и мы готовы их применить, если в этом возникнет необходимость", - заявил Салливан.

Теперь вот стоит ожидать со стороны США и коллективного Запада перехода от слов к делу.

Армения ведь всегда и открыто выступала на стороне России в Крымских событиях. Армения всегда выступала с единых с РФ позиций в различных международных организациях. В РА регулярно проходят митинги в поддержку боевых действий в Украине. Есть куча обращений от армянских политических организаций с соответствующими заявлениями. И не только политических. Чудом уцелевшие в ходе разгрома армянской армии в 44-дневной войне боевики отряда "Армянские орлы" недавно направили письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить отправиться в Донбасс.

Согласно данным газеты "Паст", командир так называемого "добровольческого отряда" Хачик Асрян передал письмо послу России в Армении Сергею Копыркину. Хачик просится на войну в Украине. Ранее на официальной странице отряда в соцсети появилось заявление, в котором выражалась готовность оказать содействие "спецоперации" РФ в Украине.

И вот теперь - Армения присоединилась к военной операции России в Украине, предоставив российской стороне современные истребители СУ-30М. Это те самые самолеты, с которых будут наноситься удары по мирным украинским городам, разрушаться школы, больницы, дороги, мосты, жилые дома. Это то, что несет Украине смерть. Какие еще предпосылки нужны для коллективного Запада, дабы ввести против Армении жесткие санкции?!

Жду теперь самой жесткой реакции от официального Киева. Украина должна запретить въезд в страну гражданам РА, должна ввести санкции против РА, запретить экспорт товаров из РА. При этом, в крайне идиотском положении оказались ныне те украинские журналисты, политологи, блогеры, которые пытались обелять Армению, которые не стеснялись своей ангажированности настолько, что употребляли фразы про "президента Нагорного Карабаха".

Их посты и статьи за версту пахли армянским коньяком. Но сейчас они будут пахнуть украинской кровью. Потому, что Армения несет смерть, слезы, разрушения в Украину. И Союз армян Украины вот главе с Виленом Шатворяном, другом семьи беглого президента Украины Виктора Януковича, обязан будет отреагировать, а точнее осудить Армению. Точно также обязан будет поступить экс-глава МВД Армении Арсен Аваков. Они оба часто изображали из себя патриотов Украины. Так вот сейчас, после того позора, который на себя взяла Армения, они не имеют права молчать. Потому, что молчание равнозначно согласию с действиями официального Еревана, о котором никогда не забудут в Украине.