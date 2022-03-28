Армения наносит удар по процессу нормализации

Мы категорически отвергаем совершенно ложное и имеющее клеветнический характер заявление Министерства иностранных дел (МИД) Армении о ситуации в Карабахском регионе Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Азербайджана.

"В первую очередь, напоминаем армянской стороне, что комментарии о суверенных территориях Азербайджана являются попыткой этой страны вмешаться во внутренние дела Азербайджана и нарушением международного права. Видимо, для Армении, которая почти 30 лет, используя силу, удерживала под оккупацией часть территории Азербайджана, лишив посредством этнических чисток более миллиона азербайджанцев права жить в своих домах, нарушения международного права стали нормой.

Армения, обвиняющая Азербайджан в невыполнении трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, наносит удар по процессу нормализации отношений между двумя странами, нарушая положения подписанного совместного заявления, несмотря на возможности сотрудничества, создавшиеся в регионе после окончания конфликта.

Именно Армения продолжает свои открытые территориальные претензии к Азербайджану на постконфликтном этапе и поднимает этот вопрос, в том числе на уровне МИД, в каждом своем заявлении в связи с Карабахским регионом Азербайджана. Именно Армения, вопреки 4-му пункту трехстороннего заявления, до сих пор не выводит остатки армянских вооруженных сил из региона. В нарушение 6-го пункта заявления Армения продолжает ввод войск в регион через Лачинский коридор. Этот факт был подтвержден и международными СМИ.

Хотелось бы особо отметить, что требование азербайджанской стороны касается не граждан армянского происхождения, проживающих в Карабахском регионе страны, а вывода из региона остатков незаконных армянских воинских формирований, как это предусмотрено в трехстороннем заявлении. Намеренное искажение этого вопроса со стороны МИД Армении, стремящегося преподнести это как "этническую чистку", раскрывает истинные намерения Армении.

На каком основании Армения, которая почти 30 лет удерживала в газовой блокаде Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана, совершала экоцид и культурцид в Карабахском регионе Азербайджана, препятствовала визитам международных миссий на эти территории, теперь обращается к международному сообществу?!

Армения, делающая ложные обращения к международному сообществу с фиктивными обвинениями, должна понимать, что обеспечение мира и стабильности в регионе зависит только от безоговорочного выполнения всех положений трехстороннего заявления. Все остальные шаги Армении, противоречащие совместному заявлению, будут только мешать процессу миростроительства.

Что касается вопросов, связанных с временно дислоцированными в Азербайджане российскими миротворцами, то подробная информация об этом содержится в соответствующих заявлениях Министерства обороны Азербайджанской Республики", - говорится в сообщении.