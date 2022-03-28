Состоялись мероприятия в связи с 103-й годовщиной создания органов безопасности Азербайджана

28 марта в связи с профессиональным праздником сотрудников органов безопасности Азербайджана начальник Службы государственной безопасности (СГБ) генерал-полковник Али Нагиев, члены коллегии Службы и руководящий состав побывали в Аллее почетного захоронения, где посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева, с глубоким уважением почтили память гениальной личности, возложили венок к его могиле. Была также почтена память супруги великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы на ее могилу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В Аллее шехидов были посещены могилы героических сынов Родины, отдавших свои жизни во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, а также сотрудников органов безопасности, павших шехидами во время Первой Карабахской войны, возложены цветы на их могилы, от имени Службы был возложен венок к мемориалу "Вечный огонь".

Мероприятие продолжилось официальной частью в актовом зале Службы государственной безопасности. Выступивший на мероприятии начальник СГБ генерал-полковник Али Нагиев поздравил личный состав и ветеранов с профессиональным праздником. Рассказав о том, что великий лидер Гейдар Алиев, который 25 лет своей содержательной жизни посвятил органам безопасности, внес неоценимый вклад в деятельность органов безопасности, начальник Службы отметил, что общенациональный лидер создал профессиональную школу в истории органов спецслужб Азербайджана, и в советское время, и в годы независимости, в период руководства страной он постоянно проявлял особое внимание и заботу об органах безопасности. Генерал-полковник Али Нагиев отметил, что в результате успешной внутренней и внешней политики, осуществляемой под мудрым руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, в республике надежно охраняется безопасность, продолжаются соответствующие меры для своевременного и оперативного предотвращения террористическо-провокационных и разведывательно-диверсионных действий, направленных против нашей страны со стороны определенных внешних кругов и вражеских сил, рассказал о главных задачах, стоящих перед СГБ сегодня. В заключение выступления генерал-полковник Али Нагиев выразил уверенность в том, что никакая сила не сможет заставить Азербайджан свернуть с выбранного пути, личный состав СГБ и впредь будет предпринимать решительные шаги под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева по предотвращению всех угроз и попыток, направленных против национальных интересов страны, в Азербайджане всегда будут обеспечены устойчивая стабильность, мир и спокойствие. Начальник Службы выразил признательность главе государства за внимание и заботу об усилении социальной защиты и улучшении жилищно-бытовых условий сотрудников СГБ.

На мероприятии было объявлено о распоряжении Президента Азербайджана о награждении сотрудников СГБ, сотрудникам были вручены государственные награды.

Затем был продемонстрирован документальный фильм "Невидимые герои", посвященный вкладу сотрудников СГБ в достижение исторической Победы в 44-дневной Отечественной войне, совместно подготовленный министерством культуры Азербайджана, Общественным телевидением и киностудией "Азербайджанфильм".

Художественная часть мероприятия продолжилась в Центре культуры СГБ концертной программой с участием известных деятелей культуры и искусства.