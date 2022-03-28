Открытие Центра приема граждан - очередное проявление заботы Президента Ильхама Алиева о гражданах страны

Открытие Центра приема граждан Администрации Президента Азербайджана является очередным проявлением особого внимания и заботы Президента Ильхама Алиева о гражданах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в понедельник заместитель генерального директора АМИ Trend, политический эксперт Сахиль Керимли.

Он подчеркнул, что решение проблем граждан всегда является одним из приоритетных вопросов, находящихся в центре особого внимания азербайджанского государства.

"Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял в своих выступлениях, что госчиновники должны регулярно принимать граждан, интересоваться их заботами и помогать решению их проблем. Открытие Центра приема граждан поможет совершенствованию деятельности в этом направлении", - сказал Керимли.

Он отметил, что после ввода в эксплуатацию этого Центра процесс приема граждан руководителями госорганов, должностными лицами станет проще и удобнее. Граждане, не теряя времени, смогут легко попасть на прием, встретиться с помощниками Президента Азербайджана, должностными лицами Администрации Президента, руководителями других госструктур. Кроме того, созданные в центре современные условия, технические средства позволят немедленно изучить вопросы, волнующие граждан. Также, позвонив по номеру 1111, граждане смогут сообщить о беспокоящих их проблемах.

"Мы еще раз становимся свидетелями того, что в центре политики Президента Ильхама Алиева находится гражданин Азербайджана. Открытие Центра приема граждан, несомненно, создаст условия для оперативного решения проблем граждан. Госорганы будут работать в этом направлении более качественно, отношения гражданин-чиновник вступят в новый, современный этап", - сказал Сахиль Керимли.